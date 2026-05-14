Homem desce do carro para pegar celular que caiu, é atropelado e morre

Um homem que desceu do carro para resgatar o celular que deixou cair, foi atropelado por um ônibus e morreu na manhã desta quinta-feira (14), na Região Central de Belo Horizonte.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 5h para atender a ocorrência, próximo à Igreja São José. Segundo informações apuradas pela TV Band Minas, a vítima de 32 anos estava em um carro acompanhada de um amigo quando deixou o celular cair na Avenida Afonso Pena.

Ao entrar na Rua Espírito Santo, o homem teria parado o veículo, descido e retornado a pé até a avenida para tentar recuperar o aparelho. Durante o trajeto, ele foi atingido pelo o ônibus da linha 9204 (Santa Efigênia/Estoril) e morreu no local.

A perícia da Polícia Civil foi acionada, realizou os trabalhos de praxe e encaminhou o corpo para o Instituto Médico-Legal.

🎥: Reprodução

📰: Elcione Carmona*

📲: Gustavo Prado*

Fonte: TV BAND MINAS