Milhares de alunos retornam às aulas do segundo semestre na Rede Doctum

Recepção aos estudantes foi marcada pela cordialidade da instituição em Caratinga e demais unidades

CARATINGA – Depois de aproveitarem as férias, milhares de alunos da Rede de Ensino Doctum iniciaram, na segunda-feira (12), as aulas do segundo semestre letivo de 2019. O período promete ser diferenciado para os alunos, que poderão vivenciar, durante os próximos meses, com mais intensidade o que a instituição tem a oferecer.

Para receber os calouros que ingressam na faculdade e os veteranos que retornam às aulas, as unidades preparam uma recepção festiva, de acordo com as particularidades de cada estrutura e seu público.

Em muitas unidades, as boas-vindas foram marcadas por atrações musicais, lanches, guloseimas, brindes, ações de merchandising de marcas parceiras, totem fotográfico, placas divertidas para fotos, tudo para deixar o momento descontraído e agradável.

Os alunos foram recepcionados pelos diretores das unidades, coordenadores de cursos e professores que ressaltaram os compromissos acadêmicos que todos deverão cumprir para realizar um novo semestre muito especial.

Na opinião da aluna Iolanda Oliveira dos Santos, do 5° período do curso de Direito de Caratinga, a recepção foi maravilhosa. “É muito bom se sentir importante, e a faculdade Doctum sabe mostrar essa importância aos alunos. A Doctum realmente valoriza seus alunos, e nos ensina além de tudo a sermos formadores de opinião”, conclui.

NOVAS PERSPECTIVAS

Pautado no lema “fazer mais, inovar, ira além”, o segundo semestre de 2019 marca um período de novas perspectivas na Rede Doctum. Pela primeira vez, as lideranças estratégicas da Rede e todo corpo docente participaram de encontros e reuniões focados no objetivo de fazer com que todos desempenhem suas funções de forma plena, a fim de proporcionar um grande semestre letivo aos alunos Doctum.

Para o presidente da Rede Doctum, Cláudio Leitão, este deverá ser o melhor semestre de todos os tempos da Doctum. “A palavra é muito forte. É de ‘fazer mais, inovar, ir além’ que precisa a educação. Precisamos dessa inquietude, desse inconformismo. A juventude pede isso, pede empatia. Com tantas tecnologias à nossa disposição, vamos fazer um semestre que surpreenda profundamente e agrade mais do que nunca o nosso aluno, o nosso compromisso é com ele. A escola é a casa da esperança. A escola tem que ser um lugar de alegria. Nosso objetivo neste semestre é fazer com que os alunos desejem estar conosco”, enfatiza.

O presidente Executivo da Rede Doctum, Pedro Leitão, ressalta que é preciso o aluno entrar na Doctum e viver uma experiência única. “Fizemos um mutirão, reunindo lideranças de todas as unidades, para fazer um semestre inesquecível. A Doctum tem valores fundamentais, é uma instituição que vê a educação como humanista, e isso precisa sempre ser renovado. O ensino superior não é a última fronteira numa carreira, mas ajuda o aluno a dar um salto de vida, de melhorar sua visão de mundo, e é nesse sentido que estamos fazendo esse encontro”, afirma.