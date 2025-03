Manhuaçu confirma primeiro caso de Febre Oropouche e reforça medidas de prevenção

MANHUAÇU – A Prefeitura de Manhuaçu confirmou nesta segunda-feira (10/03) o primeiro caso da Febre Oropouche no município. A informação foi divulgada no boletim epidemiológico das arboviroses, que semanalmente atualiza a população sobre os números de casos de Dengue, Zika e Chikungunya – doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Agora, a publicação também incluirá dados sobre a Oropouche, em razão da notificação do primeiro paciente diagnosticado.

Além da notificação da nova febre, a Prefeitura informou no boletim de hoje que são 183 notificações de dengue em 2025 e outras três de Chikungunya.

Sintomas e transmissão

Os sintomas da Febre Oropouche são semelhantes aos da Dengue, incluindo febre alta, dor de cabeça intensa, dores musculares, náusea e diarreia. No entanto, a doença não é transmitida pelo Aedes aegypti, e sim pelo mosquito Maruim, que se reproduz em matéria orgânica em decomposição, como folhas e restos de alimentos.

Ao contrário da Dengue, não há inseticida ou repelente eficaz contra o Maruim, tornando essencial a adoção de medidas preventivas, especialmente para moradores que vivem próximos a áreas de mata. O uso de telas nas janelas e portas e a limpeza dos arredores das residências são algumas das principais recomendações para evitar a proliferação do mosquito transmissor.

Prevenção contra Dengue, Zika e Chikungunya

A Prefeitura de Manhuaçu também reforçou o alerta para a eliminação de focos do Aedes aegypti, vetor da Dengue, Zika e Chikungunya. A principal forma de prevenção dessas doenças continua sendo a eliminação de água parada, ambiente ideal para a reprodução do mosquito.

A orientação é que a população faça vistorias regulares em suas casas, escolas e locais de trabalho, verificando vasos de plantas, ralos, caixas d’água, quintais, reservatórios de geladeiras e ares-condicionados. O trabalho de prevenção pode ser realizado em poucos minutos e é fundamental para evitar novos casos dessas doenças.

A Prefeitura segue monitorando os casos e orientando a população sobre as medidas de prevenção.

Fonte: Portal Caparaó