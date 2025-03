PM recupera moto furtada e prende suspeitos

DURANDÉ – Neste domingo (9), na zona rural de Durandé, distrito de São João da Figueira, a Polícia Militar recuperou uma motocicleta furtada e prendeu dois homens suspeitos do crime durante uma operação de cerco e bloqueio.

A ação foi desencadeada após o furto de uma moto em Manhuaçu. A equipe interceptou um VW Gol que teria sido usado no crime. Durante a abordagem, o condutor, de 31 anos, confessou participação no furto e indicou o comparsa.

Em seguida, os policiais localizaram e prenderam o segundo suspeito, de 18 anos, e recuperaram a motocicleta furtada. O VW Gol utilizado no crime também foi apreendido.

Os suspeitos foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais.