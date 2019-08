Lar dos Idosos promove feijoada para quitar obrigações trabalhistas da entidade

Evento será realizado neste domingo (25)

CARATINGA- Neste domingo (25), de 11h às 14h, acontece mais uma edição da Feijoada do Lar dos Idosos Monsenhor Rocha, situado à Rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho, 1.139, Bairro Santa Cruz.

O presidente da instituição, Edgar Nunes Corrêa, o “Bizuca”, dá detalhes sobre os preparativos para o evento, realizado com a contribuição de comerciantes e comunidade. “As cozinheiras estão trabalhando já há duas semanas cortando os ingredientes, pois aqui fritamos tudo antes, colocamos no papel alumínio, depois dentro do freezer. E sábado agora que pré-cozinha o feijão, já começa a colocar o ingrediente e fica uma feijoada light”.

Os ingressos estão sendo comercializados pelo valor de R$ 20. A recomendação é de que se adquira de maneira antecipada, para garantir a participação no evento. Crianças até cinco anos não pagam. “A Sociedade São Vicente de Paulo vende na faixa de 800 a 1.000 ingressos e na portaria também é possível adquirir. Ingressos também estão disponíveis no Irmão Supermercados e Soares. Pedimos para que venham mais rápido comprar. Aqui temos dois grupos, os que levam para casa e os que comem aqui em cima, então pode ficar bem à vontade”.

Para quem desejar saborear a feijoada no local, também estarão disponíveis algumas atrações, como enfatiza Bizuca. “Teremos Paulo César e Cristiano, Trio Chega Mais, Zé Roberto e mais outras pessoas que chegam na hora e abrimos o espaço para darem seu recado. A cervejinha tradicional, pinguinha 0800 para abrir o apetite e o tempo está muito bom”.

Conforme o presidente da instituição, as contribuições da população e eventos beneficentes são essenciais para manutenção da casa. “Convidamos para que participem e ajudem o Lar dos Idosos mais uma vez. Sem essa ajuda não conseguimos fazer nada, o Governo Federal manda R$ 2.040 para fazermos todos os tipos de exame em 83 idosos, comprar remédios, fraldas, comprar 43 funcionários, pagar água e luz, comprar mantimentos. O Governo do Estado não passa nada e agora depois de muita luta, a Prefeitura está nos pagando R$ 2.500”.

O valor arrecadado neste evento e na última edição da feijoada, realizada no mês de abril, será destinado ao pagamento do 13° integral, juntamente com os salários de outubro. “Temos esse compromisso sério com os funcionários que nos ajudam muito. São pessoas que ganham pouco, mereciam ganhar mais, mas como as condições financeiras do asilo são poucas. Tem dinheiro para juventude, criança, adolescente e para o idoso, que lutou tanto para termos o que temos hoje, não têm oportunidade. Esperamos que algum dia toque no coração deles que precisam ajudar os lares”, finaliza.