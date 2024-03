Jovem preso por tráfico em Dom Cavati

DOM CAVATI – Na noite desta quinta-feira (21), a Polícia Militar prendeu um jovem, 19 anos, por tráfico de drogas em Dom Cavati. A ação policial foi resultado de denúncias sobre atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas no bairro Aquino.

Durante a operação, os militares abordaram um jovem suspeito de envolvimento com o comércio de entorpecentes na região. Ao perceber a aproximação da equipe policial, o indivíduo tentou se desfazer de uma sacola que estava próxima ao meio-fio. No interior da sacola, foram encontradas 22 pedras de crack, evidenciando a prática do crime de tráfico de drogas.

Diante dos fatos, o jovem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.