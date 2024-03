Jovem é assassinado dentro de bar no centro de Caratinga

CARATINGA- Kaio Emanuel Alexandrino Rodrigues Silva de Paula, de 19 anos foi assassinado dentro de um bar que fica embaixo do ABC Hotel na noite dessa quinta-feira(21).

Por volta das 22h, o centro de operações da Polícia Militar recebeu ligações que informavam que um autor entrou no bar e efetuou diversos disparos contra a vítima.

Kaio foi socorrido por terceiros, porém, já deu entrada no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora sem vida.

Após o crime cometido na Rua Amós Batista Carlos, o autor evadiu pela mata acessando as margens do Rio Caratinga. Diversas equipes fizeram o cerco chegando a ser localizada a blusa do autor no mato.

Durante o cerco foi recebido informações que o autor evadiu para o Bairro Zacarias, em um carro.

PM realizou diversas diligências, porém, até o momento sem êxito na localização do autor.

A motivação ainda é desconhecida. PM segue em rastreamento.. A vítima não possuía antecedentes criminais.