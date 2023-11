Jemg abre inscrições para definir municípios-sede da edição de 2024

Propostas para receber etapas microrregionais, regionais e estadual podem ser enviadas até 20/11

DA REDAÇÃO – A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese-MG), por meio da Subsecretaria de Esportes (Subesp), em parceria com Secretaria de Estado de Educação (SEE), divulgou, no site institucional da competição, os Projetos de Sediamento da edição 2024 dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg).

Os municípios interessados em receber a competição, seja da etapa microrregional, regional ou estadual, já podem preencher os requisitos e enviar propostas até 20/11. Na aba Documentos/Projetos de Sediamento estão disponíveis os Projetos das três etapas. As propostas, devidamente assinada(s), devem ser enviadas para o e-mail: [email protected] até a data em questão.

Os projetos também poderão ser enviados ou entregues no seguinte endereço: Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (Feemg), Rua Boaventura, 754, Indaiá, Belo Horizonte – MG, CEP 31270-020.

Os documentos estabelecem as exigências mínimas de pessoal e de infraestrutura dos locais de competição, além de alojamentos, hotéis e restaurantes, por exemplo, necessários para receber estudantes-atletas de 12 a 17 anos, de escolas públicas e particulares do estado.

O Projeto de Sediamento disponibilizado contém todas as orientações para os gestores locais pleitearem o recebimento da competição em suas respectivas cidades.

A diretora de Incentivo ao Desporto Educacional da Sedese, Fernanda Alves Batista, incentiva os municípios a enviarem seus projetos para as etapas dos Jogos. “Esta é uma grande oportunidade para o município potencializar o esporte da região, além de gerar renda, movimentar a economia e o turismo local”, afirma. Os municípios escolhidos ainda pontuam no ICMS Esportivo.

O Jemg é uma iniciativa da Sedese, por meio da Subesp, em parceria com a SEE. A execução técnica é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (Feemg).