Irmão acusados de envolvimento com o tráfico são detidos em Raul Soares

RAUL SOARES – Na tarde de ontem, a Polícia Militar prendeu dois irmãos, 18 e 25 anos respectivamente, acusados de tráfico de drogas. Durante a ocorrência, registrada na rua José Sinfrônio de Castro, os militares apreenderam uma bucha de maconha e pinos com resquícios de cocaína.

Durante averiguação de denúncia, militares deslocaram até a residência dos autores. Ao iniciarem as buscas, os militares avistaram um dos denunciados tentar evadir pelos fundos da casa, onde foi avistado o momento em que ele arremessou para fora um saco plástico, contendo uma bucha de maconha e vários pinos vazios com resquícios de cocaína. No entanto, o rapaz foi alcançado e preso.

Foi apurado que os irmãos estão envolvidos com o tráfico de drogas na cidade. Ambos foram presos em flagrante e conduzidos à delegacia.