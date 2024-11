Inhapinhense torna-se juíza federal mais jovem do Brasil

A inhapinhense Luisa Militão Vicente Barroso, ex-aluna da Escola Professor Jairo Grossi, em Caratinga acaba de celebrar a conquista de mais nova juíza federal do Brasil.

A jovem de 25 anos foi aprovada no concurso do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Antes da posse em Brasília, em 19 de dezembro, Luísa foi homenageada pela Câmara Municipal de Inhapim com Diploma de Honra ao Mérito. Familiares, amigos e ex-professores participaram da solenidade.

Em seu perfil no Instragram, Luísa disse que a prova foi feita de forma despretensiosa. A princípio, não tinha esta carreira como foco e julgava estar além da sua capacidade. Depois de quase 1 ano e meio de concurso, obteve 10 pontos acima da nota de corte na 1ª fase, foi a 7ª melhor nota nas discursivas e a 9ª maior nota da sentença cível. Ao ser reprovada na sentença criminal, entrou com recurso para uma segunda chance, concedida pela banca examinadora. Na prova oral, relata que estava serena.

Depois da posse, a juíza irá permanecer em Brasília por quatro meses para o curso de formação. Só depois saberá para onde será designada.

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região é um órgão de segunda instância da Justiça Federal brasileira, com sede em Brasília e jurisdição sobre o Distrito Federal e os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins.