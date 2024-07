Inhapim realiza 1º Festival Afromineiridade Cultural Abayomi

INHAPIM- O 1º Festival Afromineiridade Cultural Abayomi é um evento idealizado por Imaculada Aparecida Silva (Tia Ladinha), líder do Grupo de Consciência Negra TÁ No Sangue, com o objetivo de promover a cultura afro na cidade de Inhapim. Este festival é uma continuação do projeto Abayomi – Resgatando Nossas Raízes, contemplado pelo FEC01/2023 – Afromineiridade no ano passado, no qual Tia Ladinha ofereceu oficinas de confecção de bonecas em escolas da rede pública de Inhapim, juntamente com contações de histórias de afrodescendentes para valorizar a cultura do povo negro.

O evento contará com uma tarde repleta de dança, música, poesias e reflexões cotidianas, com o intuito de valorizar e celebrar a diversidade cultural afro. Todos da comunidade estão convidados a participar desta imersão de valores afro.

Magaly MelloDias, produtora cultural, destaca a importância de levar essa discussão para espaços públicos, utilizando a arte como meio de comunicação.

A pluralidade do evento e a riqueza da diversidade cultural existente na região são ressaltadas por Lyzandro Cardoso, produtor cultural, que afirma a presença de artistas diversos, que utilizam a arte para se posicionar contra o racismo e os preconceitos ainda presentes na sociedade. O festival contará com apresentações de balé, congado, música, hip hop, poesia, dança afro, gastronomia e muito mais.

Todos são bem-vindos, a entrada é franca. Para mais informações, entrar em contato com Tia Ladinha pelo telefone (33)988998259.