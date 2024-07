Polícia Militar prende autores de roubo em posto de combustíveis

Na madrugada dessa sexta-feira(5), a Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência de roubo no posto de combustíveis localizado na Avenida Professor Armando Alves, em Caratinga.

De imediato, uma equipe da Polícia Militar foi até o local e em conversa com o frentista, ele informou que três pessoas chegaram ao posto, sendo uma pessoa de posse de uma faca, outro possivelmente de posse de uma arma e cometeram o crime subtraindo R$ 200,00 e dois aparelhos celulares, logo em seguida fugiram sentido a Faculdade Faveni.

Ao verificar as câmeras de segurança, os militares puderam notar que os autores do crime tratam-se de dois homens e uma mulher e que eles chegaram ao local por meio de um veículo de transporte por aplicativo.

De posse das características dos autores, uma equipe da Polícia Militar realizou o rastreamento e localizou um boné e uma blusa de frio de um dos autores, sendo os materiais apreendidos.

Em continuidade ao rastreamento, a Policia Militar conseguiu apreender um menor de 17 anos e um homem de 34 anos, envolvidos no crime.