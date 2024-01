Inhapim entra na Política de Regionalização do Turismo

INHAPIM – A cidade de Inhapim é a mais nova integrante da Política de Regionalização do Turismo de Minas Gerais, estando habilitada para receber incentivos financeiros através do programa Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) Turismo, a partir de 2025. A conquista vai contribuir para a implantação de projetos de desenvolvimento turístico local e regional.

A habilitação do ICMS Turismo acontece de ano em ano e, portanto, para receber os repasses, o município tem que se enquadrar anualmente em todos os critérios, como participar de um circuito turístico reconhecido pela Secult (Secretaria de Estado de Cultura e Turismo); ter uma política municipal de turismo elaborada e, pelo menos, em processo de implementação; possuir um conselho e um fundo municipal de turismo devidamente regulamentados e em operação.

A conquista foi muito comemorada pelo prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, que destacou a que a cidade tem tudo para se tornar um destaque no cenário turístico de Minas Gerais.

A secretária de Cultura e Turismo, Teresinha Ribeiro, salientou que a Inhapim “está comprometida em desenvolver estratégias que promovam os atrativos turísticos, visando atrair mais visitantes e impulsionar a economia de forma sustentável.”

Com atrativos que vão desde trilhas e cachoeiras até festas tradicionais e gastronomia típica, Inhapim se destaca como um novo ponto de interesse para os viajantes que buscam experiências autênticas na região, surgindo como um destino promissor para os amantes do turismo rural e de aventura. “Estamos focados em implementar medidas que potencializem o turismo, com investimentos em infraestrutura, promoção de eventos e parcerias com que visam ampliar a oferta de produtos e serviços, posicionando Inhapim como um destino de destaque”, frisou a diretora do Departamento de Turismo, Astrid Motta.

Assessoria de Comunicação