PM é atropelado e arrastado por dez metros durante perseguição a traficantes na Grande BH

Uma operação no Bairro Nova Pampulha, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, quase custou a vida de um policial militar, que acabou atropelado por um traficante, em fuga, e arrastado por cerca de dez metros. A ocorrência foi registrada na noite dessa quinta-feira (25/1).

Dois militares foram ao local por causa de uma denúncia anônima de que uma pessoa estaria sendo torturada pelo suspeito, depois de ter perdido uma carga de drogas. Ao perceber a aproximação dos agentes, o homem “largou” a vítima e tentou fugir em um carro roubado e com placa clonada.

Na fuga, ele jogou o veículo na direção de um dos policiais, arrastando-o por cerca de dez metros, conforme o Boletim de Ocorrência. Na sequência, o suspeito abandonou o carro e fugiu a pé na direção a um matagal.

Suspeito baleado e morto

A PM acionou o helicóptero Pegasus e a ronda de cães para auxiliar na localização do procurado. Houve troca de tiros com a PM. O suspeito acabou baleado no confronto com os militares. Ele foi socorrido para o Hospital Risoleta Neves, na Região Norte de BH, mas morreu ao dar entrada na unidade.

Com o suspeito, foram apreendidos um revólver calibre 38 e o carro roubado, usado na fuga. Ele tinha passagens por tráfico de drogas e era investigado pela Polícia Federal (PF).

O policial atropelado e a vítima de tortura foram socorridas e seguem em observação no Risoleta Neves.

