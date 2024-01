Igreja Adventista realiza Feira de Saúde

CARATINGA- No sábado (20), das 9h às 14h, Caratinga recebeu a 3ª edição da “Feira de Saúde”, uma ação social da Igreja Adventista do Sétimo Dia em parceria com a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde. Entre os serviços e atividades oferecidas, o destaque que o evento trouxe foi a avaliação da idade da saúde interna dos participantes. Uma oportunidade para cada pessoa descobrir como seus hábitos diários estão construindo sua saúde interna.

Foi um circuito cheio de ações e informações voltadas para o bem-estar físico, social e mental. A “Feira de Saúde” vai além dos serviços de saúde convencionais, proporcionando mini-palestras, aferição de pressão arterial, glicemia capilar, mini consultas médicas, atividades físicas e muito mais.

Avaliação da Idade Interna

Um dos pontos altos do evento foi a inovadora avaliação da idade interna dos participantes. Através de testes físicos e dados submetidos a um programa de avaliação, os participantes receberam uma estimativa de quantos anos a sua saúde interna tem. Uma ferramenta valiosa para todos que buscam entender como as escolhas diárias impactam a saúde ao longo do tempo, e começar o ano investindo na saúde preventiva e corretiva em busca da longevidade.

A Feira de Saúde contou com o apoio da Câmara dos Vereadores que cedeu as imediações do Antigo Fórum para a realização do evento e teve como parceira a Prefeitura, que por meio da Secretaria Municipal de Saúde, forneceu profissionais para a realização de atendimentos qualificados com enfermeiras, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, entre outros. Todos sob a coordenação da diretoria do evento.

CALEBES

Neste ano, entre os participantes voluntários, os Calebes. Os Calebes fazem parte de um programa voluntário, de serviço social e testemunho, que desafia os jovens e adultos adventistas de todo o Brasil a dedicarem suas férias ao trabalho socioassistencial. A partir do exemplo prático de Cristo e sob o lema “deixe sua marca”, esses voluntários acreditam que o amor ao próximo precisa ser mais que teórico; precisa exercitado com ações concretas.

Para o evento a função do grupo é preparar o local com limpeza em geral, montar e desmontar as estruturas do evento, e também oferecer suporte vital às diversas ações praticadas em cada estação durante a feira.

O projeto Calebe não faz distinção de idade apesar de ter por principal propósito a ocupação sadia e significativa de jovens em seu período de férias. O grupo misto em faixa etária compartilha a visão de que a transformação social pode ser realizada por todas as idades. Uma abordagem inclusiva que fortalece a conexão intergeracional na comunidade.

Ao promover a participação especial dos Calebes, a Feira de Saúde destacou não apenas o evento em si, mas também o impacto transformador que o voluntariado pode gerar em uma comunidade.