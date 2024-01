Definida data da Etapa Microrregional do JEMG em Caratinga

CARATINGA- Com o objetivo de facilitar a logística de execução e o planejamento dos municípios que participarão da etapa microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG/2024, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDESE) através da Subsecretaria de Esportes divulgou nesta sexta-feira (19/1), o calendário das 54 microrregionais do evento, divididos em oito semanas de execução.

A etapa Microrregional de Caratinga acontecerá entre os dias 22 a 28 de abril e abrange todos os 24 municípios compreendidos pela Superintendência Regional de Ensino, sendo: Alvarenga, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Córrego Novo, Dom Cavati, Entre Folhas, Iapu, Imbé de Minas, Inhapim, Ipaba, Ipanema, Piedade de Caratinga, Pingo-d’água, Pocrane, Santa Barbara do Leste, Santa Rita de Minas, São Domingos das Dores, São João do Oriente, São Sebastião do Anta, Taparuba, Tarumirim, Ubaporanga e Vargem Alegre.

No JEMG/2024 haverá disputas em dois módulos de idade – Módulo I (para alunos/atletas de 12 a 14 anos) e Módulo II (para alunos/atletas de 15 a 17 anos) e cada município poderá ser representado por uma escola em cada módulo/sexo nas modalidades coletivas de basquete, futsal, handebol e voleibol e até 4 alunos/atletas na modalidade xadrez. Os campeões da Etapa Microrregional são classificados para a Etapa Regional que este ano será realizada em Teófilo Otoni entre os dias 10 e 16 de junho.

Caratinga já definiu as escolas que representarão o município através dos Jogos Estudantis de Caratinga 2023, sendo:

Módulo I (12 a 14 anos)

Futsal Feminino – Escola Estadual Professora Maria Fontes (distrito de Santa Luzia);

Futsal Masculino – Escola Estadual Moacyr de Mattos;

Handebol Feminino – Escola Estadual Moacyr de Mattos;

Handebol Masculino – Escola Estadual Engenheiro Caldas;

Voleibol Feminino – Escola Estadual Princesa Isabel;

Voleibol Masculino – Escola Estadual Princesa Isabel.

Módulo II (15 a 17 anos)

Basquete Masculino – Escola Estadual Engenheiro Caldas;

Futsal Feminino – Escola Professor Jairo Grossi;

Futsal Masculino – Escola Estadual Professor Joaquim Nunes;

Handebol Feminino – Escola Estadual Engenheiro Caldas;

Handebol Masculino – Escola Estadual Engenheiro Caldas;

Voleibol Feminino – Escola Professor Jairo Grossi;

Voleibol Masculino – Escola Professor Jairo Grossi.