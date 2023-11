Idoso de 84 anos é preso por ameaça e posse ilegal de arma de fogo em Dom Cavati

Equipe Policial Militar de Dom Cavati recebeu denúncia que informava que uma mulher foi vítima de ameaça com utilização de arma de fogo. Em contato com a vítima foi confirmada a denúncia e então realizado diligências para localização do autor e armas supostamente utilizadas.

Durante as diligências, os militares encontraram na casa de um idoso de 84 anos, um revólver calibre 32 com seis munições intactas, e uma espingarda polveira fabricação industrial de dois canos.