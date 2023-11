Site internacional divulga a lista das 10 piores comidas brasileiras – você concorda?

O site Taste Atlas, uma das principais enciclopédias internacionais de gastronomia, listou as 10 piores comidas do Brasil.

O ranking foi divulgado na última sexta-feira (17), com base nas avaliações do público do portal. Foram registradas 8.851 avaliações, das quais 6.310 foram reconhecidas como legítimas.

Confira a lista:

1º Cuscuz Paulista

2º Catuaba (bebida alcoólica)

3º Arroz com pequi

4º Guabiroba

5º Tareco

6º Quibebé

7º Maria-mole

8º Salada de maionese

9º Sequilhos

10º Sopa de pé de vaca (Mocotó)