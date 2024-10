Hospital Irmã Denise participa do Congresso Brasileiro de Queimaduras

Em 2025 será referência no tratamento de queimados de alta complexidade. Hemodinâmica e Centro de Tratamento de Queimados tipo III colocam Casu na lista de hospitais de alta complexidade de Minas Gerais

DA REDAÇÃO – O setor de queimados do Hospital Irmã Denise, por meio de sua equipe multidisciplinar, participou do XIV Congresso Brasileiro de Queimaduras, um dos mais importantes eventos científicos nacionais relacionados à temática de saúde. Realizado em Belo Horizonte nos dias 26 e 27 de setembro, o Congresso propôs, por meio de palestras, simpósios, workshops, temas livres e apresentações, a reflexão sobre novas abordagens terapêuticas, estudos de casos e experiências no tratamento de vítimas de queimaduras graves.

Vinte membros da equipe multidisciplinar do Hospital Irmã Denise participaram do evento, incluindo enfermeiros e técnicos de enfermagem atuantes no CTQ (Centro de Tratamento de Queimados), Serviço Social, SUS fácil, CCIH – Controle de Infecção Hospitalar, Regulação do SUS Fácil, médicos representantes dos setores de pronto atendimento, medicina intensiva, cirurgia geral, cirurgia plástica, pediatria e gestão hospitalar, representados pela médica Sabrina Cândido, vice-diretora clínica.

O XIV Congresso Brasileiro de Queimaduras aconteceu no Minascentro e reuniu 490 participantes, incluindo em sua programação temáticas como a linha de cuidados, substitutos biológicos de pele e pesquisas.

A enfermeira RT do Hospital Irmã Denise, Vaneusa Gomes, participou do evento e destacou o empenho da equipe multidisciplinar. “Foi uma satisfação poder contar com a participação de cada membro da equipe no congresso. Acredito no engajamento e comprometimento de todos para um atendimento de excelência não só aos pacientes vítimas de queimaduras, mas a todos os pacientes que confiam e acreditam no trabalho do Hospital Irmã Denise. Muito obrigada a todos!”.

Credenciamento para atendimentos de alta complexidade

Atualmente, o Hospital Irmã Denise atende casos de média complexidade (Nível II), no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ). Em abril deste ano, ele foi credenciado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) para atender os casos de queimados graves, os considerados de nível III, a partir de 2025, colocando o Hospital Irmã Denise na lista dos cinco hospitais referência no tratamento de queimados em Minas.

A Rede de Queimados faz parte dos projetos prioritários da SES-MG e visa enfrentar o problema de assistência na saúde pública ao paciente queimado. Em Minas Gerais, são apenas três os centros habilitados pelo Ministério da Saúde para esse tipo de atendimento, que ficam em Belo Horizonte, Uberlândia e Montes Claros, obrigando os pacientes a se deslocarem longas distâncias em busca de tratamento. Por essa razão, a SES-MG iniciou o projeto para ampliar o acesso e também a rede como um todo, dando mais assistência a esse tipo de paciente.

O projeto passou a ser executado com diretrizes de estruturação estabelecidas por deliberações e resoluções, contemplando três tipos de tratamento de queimados no âmbito estadual e credenciamento de mais hospitais, como foi o caso do Hospital Irmã Denise.

Com o serviço de Hemodinâmica e o Centro de Tratamento de Queimados nível III, o Hospital Irmã Denise passará a integrar a lista de hospitais de alta complexidade em Minas Gerais e atenderá, além da microrregião de Caratinga, as macrorregiões do Vale do Aço, Leste Sul, Vale do Rio Doce e Nordeste de Minas.

“A Fundação Educacional de Caratinga, mantenedora do Hospital Irmã Denise, agradece a todas as equipes que trabalham incansavelmente, dedicando-se aos pacientes de forma direta ou indireta”, enalteceu a direção.