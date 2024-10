9ª edição da Feira Literária vai acontecer dia 29 de outubro

CARATINGA- Esta semana aconteceu o lançamento oficial da 9ª edição da Feira Literária Professor Lacerda da Cunha. O evento está marcado para o próximo dia 29 de outubro, data em que se comemora o dia nacional do livro. A Feira Literária é promovida pela Academia Caratinguense de Letras, em parceria com a FUNEC – Fundação Educacional de Caratinga, o MAC – Movimento Amigos de Caratinga, Lions Clube Caratinga Itaúna, e o Tiro de Guerra.

O evento que acontece desde 2016, vem se tornando referência e tradição em Caratinga. Na última edição, foram mais de 2 mil exemplares de livros, que foram todos doados à população, e esta é mais uma oportunidade de doar e receber livros. “A 9ª edição da feira Literária significa para nós persistência e valorização do livro, e da leitura. Essa é uma oportunidade das pessoas conviverem com o livro”, ressalta Lígia Maria dos Reis Matos, colaboradora da Academia Caratinguense de Letras.

Os livros já estão sendo recebidos pelos parceiros. “Você pode participar da feira Literária, doando livros e, principalmente, deve comparecer à Feira para comemoramos o dia nacional do livro. Os livros ajudam a abrir portas, e a mudar vidas”, disse o escritor e professor Dr. Eugênio Maria Gomes, diretor geral da UNEC TV.

A presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna, Margareth Boy fala sobre o poder da importância do projeto. “O objetivo é circular os livros, elevando sempre o hábito da leitura. Leitura é cultura, leitura é conhecimento. Você pode participar, indo até a feira e escolhendo um livro de sua preferência para levar para casa, ou se puder, fazendo uma troca de livros: doando e recebendo outra obra literária. Todos estão convidados para participar desse momento tão enriquecedor para todos”.

A 9ª Feira Literária vai acontecer no coreto Ronaldo Calazans, que fica na Praça Cesário Alvim no centro de Caratinga, a partir das 9h da manhã do dia 29 de outubro (sábado). Para participar você pode doar livros em bom estado de conservação, com antecedência no Nudoc – Núcleo de Documentação e Estudo Históricos do Unec, que fica na av. Moacir de Matos, n.271, centro de Caratinga ou no Tiro de Guerra, ou se preferir é possível doar também diretamente com os membros das outras entidades parceiras do projeto.