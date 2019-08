Homicídio em Ubaporanga

Levantamentos feitos pela PM indicam que o crime teve motivação passiona

UBAPORANGA – Um homicídio ocorreu na noite desta quarta-feira (7). O crime aconteceu rua Sebastião Luiz da Silva, bairro Vinte e Sete de Abril. Cícero Rodrigues de Padilha, 38 anos, foi morto a tiros. O suspeito foi identificado como Júlio Albino de Oliveira, 43. Conforme levantamentos feitos pela Polícia Militar, o assassinato teria motivação passional.

Por volta das 19h30, a PM recebeu a informação de que havia uma pessoa atingida por disparos de arma de fogo e que o autor seria um indivíduo conhecido por ‘Júlio do Bar’. Os bombeiros voluntários de Ubaporanga foram acionados e constataram que vítima já estava morta.

Os militares ouviram uma testemunha e ela disse que o autor seria Júlio. Essa testemunha ainda falou sobre a motivação do crime. Segundo ela, o suspeito tomou conhecimento que Cícero estaria se relacionando com sua ex-esposa e que conversas paralelas (fofocas) podem ter sido o motivo do acontecido. A testemunha contou que vítima morava na casa ao lado do bar de Júlio e que inclusive frequentava este estabelecimento comercial.

A Perícia Técnica da Polícia Civil compareceu ao local e constatou que a vítima foi atingida por disparos de arma calibre 32. Os tiros acertaram a cabeça e o olho direito de Cícero.

O suspeito Júlio fugiu em um moto Honda CG 150, cor vermelha, e não tinha sido detido até o final dessa edição.