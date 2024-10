Homem mantém família em cárcere privado, mata o pai, um PM e deixa 10 feridos no RS; polícia negocia rendição

Polícia foi até a casa da família, em Novo Hamburgo, na noite desta terça-feira (22) após uma denúncia contra o suspeito, que estaria mantendo os pais em cárcere privado, e reagiu à chegada com tiros; ele segue dentro do imóvel e os agentes tentam negociar a rendição.

Um homem de 45 anos matou duas pessoas e feriu outras 10 a tiros em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, por volta das 23h de terça-feira (22). Ele foi identificado como Edson Fernando Crippa pela Brigada Militar (BM), que é a polícia militar gaúcha.

Os mortos são o pai do atirador e um policial militar. Eles foram identificados como Eugênio Crippa, de 74 anos, pai do atirador, e Everton Kirsch Júnior, policial militar de 31 anos.

Os feridos são outros seis policiais, um guarda municipal e parentes do atirador: a mãe, o irmão e a cunhada. Eles foram levados para receber atendimento médico em um hospital na cidade (confira, abaixo, como eles estão).

A BM faz um cerco contra o atirador na manhã desta quarta-feira (23). Conforme a polícia, a ação começou depois que o homem foi denunciado por estar mantendo os pais em cárcere privado. Os policiais foram até a casa da família e, assim que viu os agentes, o homem atirou contra eles.

A polícia tenta negociar a rendição do homem (saiba mais abaixo). O suspeito dos crimes já teria abatido dois drones usados na ação policial. Imóveis vizinhos da casa foram esvaziadas como medida de segurança.

Esta reportagem está em atualização.

Como tudo começou

O crime aconteceu em uma casa na Rua Adolfo Jaeger, no bairro Ouro Branco. A BM faz cerco contra o suspeito, que, até a manhã desta quarta, estava dentro do imóvel onde começou o tiroteio.

“A todo momento, tentamos negociar com ele, conversar com ele, tentamos contato telefônico através dos números que a gente conseguiu, ele não responde a nenhum contato que estamos tentando fazer com ele. A única forma de resposta é através de disparos”, diz o tenente-coronel Alexandro Famoso, comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) de Novo Hamburgo

Conforme a polícia, o homem estaria mantendo os pais em cárcere privado. Logo que viu os policiais, na parte da frente do imóvel, ele atirou com uma arma de fogo contra eles. Além dos agentes, uma pessoa que estava na rua foram feridas.

“De forma inesperada e totalmente agressiva, ele aparece e começa a atirar em todas as pessoas que se encontravam naquele local, na frente da residência. Ele efetuou disparos contra os próprios pais dele e contra a guarnição que estava ali atendendo a ocorrência”, detalha Famoso.

Quem era o policial morto

De acordo com a BM, Everton Kirsch Júnior estava na corporação desde 2018. Recentemente, se tornou pai. Ele deixa o filho, que tem 45 dias, e a esposa.

Quem são os feridos

Os 10 feridos foram encaminhados para receber atendimento médico no Hospital Municipal de Novo Hamburgo. São eles:

Cleris Crippa, 70 anos, mãe do atirador – estado grave após ser baleada três vezes

Priscilla Martins, 41 anos, cunhada – estado grave após ser baleada uma vez

Everton Crippa, 49 anos, irmão – sem informações sobre o estado de saúde

Rodrigo Weber Voltz, 31 anos, PM – em cirurgia após ser baleado três vezes

João Paulo Farias Oliveira, 26 anos, PM – em cirurgia após ser baleado uma vez

Joseane Muller, 38 anos, PM – estado estável após ser baleada uma vez

Eduardo de Brida Geiger, 32 anos, PM – liberado do hospital após ser baleado de raspão

Leonardo Valadão Alves, 26 anos, PM – liberado do hospital após ser baleado de raspão

Felipe Costa Santos Rocha, PM – liberado após ser baleado de raspão

Volmir de Souza – aguarda cirurgia após ser baleado uma vez

Fonte: G1