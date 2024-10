Segurados já podem entregar Atestmed nas agências dos Correios

Confira unidades postais habilitadas para receber o documento médico na região

DA REDAÇÃO – Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que precisam pedir o benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) já podem se dirigir a uma das 2.681 agências dos Correios em todo país e entregar o Atestmed. O Ministério da Previdência, INSS e os Correios ampliaram a parceria para recepção do atestado com afastamento de até 180 dias. O acordo prevê ainda que os segurados do INSS que tenham algum pedido em exigência no INSS possam apresentar a documentação na unidade postal.

Por meio do Atestmed, o segurado pode ter o benefício concedido mais rápido, sem passar pela perícia médica. Não há limitação territorial ou prazo mínimo de espera por agendamento de perícia. Qualquer segurado pode pedir, inclusive aqueles que já têm uma perícia presencial marcada.

Caso não seja possível conceder o benefício pela conformação dos documentos médicos ou odontológicos, será indicado ao cidadão que agende uma perícia presencial. O benefício não será indeferido com base exclusivamente na análise documental.

Saiba as unidades postais habilitadas na região:

Córrego Novo

Rua São José, 14 centro

Inhapim

Rua Carmo Viggiano, 47, centro

Piedade de Caratinga

Rua Isabel Vieira, 95, centro

Pingo-d’Água

Praça Tancredo Neves, 390, centro

Santa Bárbara do Leste

Avenida Geraldo Magela, 339, centro

Santa Rita de Minas

Avenida dos Pioneiros, 298, centro