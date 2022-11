Hoje é o último dia do 17º Salão Internacional de Humor

Evento acontece na Casa Ziraldo de Cultura

CARATINGA – Hoje é o último dia para poder conferir as charges, cartuns, caricaturas e quadrinhos, enviados por artistas de mais de 50 países, expostos desde o de 21 de novembro na Casa Ziraldo de Cultura que, no dia 27 de novembro, completa 13 anos de atividades.

As charges e os cartuns desta edição, obedeceram o tema central da mostra competitiva “Intolerância, diversidade e diferenças”, além do Festival Jal&Gual, que foi inserido na programação do evento com o objetivo de homenagear os próprios cartunistas do Brasil, fato inédito no mundo. A professora, historiadora e pesquisadora Sônia Luyten foi tema caricatura, em reconhecimento aos seus 50 anos de trabalho e dedicação ao universo das histórias em quadrinhos, de forma muito especial, o mangá.

O evento contou com a parceria da Prefeitura de Caratinga, através do Departamento de Cultura, sob a direção de Almério Filho, com o suporte nas impressões dos trabalhos expostos e os troféus destinados aos premiados.

Casarão das Artes

Ainda dentro da programação, estará ainda aberta ao público até o dia 2 de dezembro, uma exposição paralela no Casarão das Artes, apresentando caricaturas do Ziraldo desenhadas por 108 cartunistas do Brasil, em comemoração aos seus 90 anos, também sob curadoria do cartunista Edra, realizador de todas as edições do Salão de Humor de Caratinga.

BOX

Artistas Premiados: Caricatura livre: 1º Lugar: Ivan Mata (Espanha); 2º Lugar: Fernandes (Brasil); 3º Lugar: Guedes (Brasil); Menções Honrosas: Kim(Brasil); Omar Zevallos (Peru) e Túrcios (Espanha).

Cartum: 1º Lugar: Nikola (Croácia); 2º Lugar: Ciro D’Oriano (Itália); 3º Lugar: Minêu (Brasil); Menções Honrosas: Marian (Romênia); Mello (Brasil) e Soltan (Azerbaijão).

Charge: 1º Lugar: Thiago (Brasil); 2º Lugar: Fernandes (Brasil); 3º Lugar: Túrcios (Espanha); Menções Honrosas: Alecrim, Alviño e Jota A (Brasil).

Quadrinhos: 1º Lugar: Rabelo (Brasil); 2º Lugar: Cornejo (Argentina); 3º Lugar: Bira Dantas (Brasil); Menções Honrosas: Butir Slobodan (Croácia); Minêu e Jota A (Brasil).

Caricatura cartunistas do Brasil: 1º Lugar: Paulo Pinto (Portugal); 2º Lugar: Fernandes (Brasil); 3º Lugar: Júnior Lopes (Brasil); Menções Honrosas: Bira Dantas, Cival Einsten e J.Bosco (Brasil).

Caricatura temática “Sônia Luyten”: 1º Lugar: Fernandes (Brasil); 2º Lugar: Ulisses (Brasil); 3º Lugar: Paulo Pinto (Portugal); Menções Honrosas: Bira Dantas, Duarte e Jean Claude (Brasil).