O SHOW: XXII Festival de dança da Allegro marcou o retorno da tradicional apresentação anual

CARATINGA – No último sábado, 26/11, aconteceu o XXII Festival de Dança Allegro, escola de dança da Escola “Professor Jairo Grossi”, mantida pela Funec. A tradicional apresentação acontece anualmente, mas devido ao período de restrições da pandemia aconteceu online nos últimos dois anos. Marcada por muita preparação, dedicação e entrega o festival foi um sucesso de público e foi um verdadeiro show.

Para a professora de ballet e idealizadora do festival, Keké Rodrigues, contou orgulhosa sobre o espetáculo. “O “show” é nosso vigésimo segundo espetáculo, e é o nosso retorno aos palcos após dois anos de pandemia, apresentações online e hoje reabrimos nossas cortinas para uma noite de muita emoção, alegria e arte. Trazemos diversos ritmos como rock, abrimos com um musical, estamos com um grande grupo de bailarinas”.

A produção detalhada do ambiente, do figurino e da produção como um todo chamou a atenção do público, como destaca a diretora da Escola Professor Jairo Grossi, Eci Fernandes. “Diante de um espetáculo dessa magnitude, podemos ver muito brilho, competência, arte e alegria. Hoje estamos com aproximadamente duzentas bailarinas e isso nos alegra muito, pois, a cultura faz parte da nossa vida e todos puderam apreciar esse grande show”.

Um espetáculo tão grandioso foi preparado com muito carinho e contou com a colaboração de muitas pessoas, como conta o professor Felipe Dias. “Comecei a participar do festival da Allegro em 2013. Em 2015 passei a fazer parte da instituição como professor de educação física e me tornei integrante fixo da Allegro. A emoção é muito grande, voltamos com muito entusiasmo, animação e amor pelo que fazemos”, contou entusiasmado.

Para as bailarinas a emoção foi ainda maior de fazer parte desse projeto tão esperado por todas elas. “Participo do festival há dez anos e cada apresentação é uma sensação diferente, ensaiamos muito durante todos esses meses e foi tudo incrível, minha dança abriu o espetáculo desse ano, fiquei com frio na barriga, mas deu tudo certo e nos divertimos muito”, contou a bailarina e aluna Ana Luíza Fernandes. Para a aluna Eliza Sayeg Arreguy, foi uma experiência única, “Fiquei muito ansiosa, mas os aplausos do público nos acalmou. A vontade é de fazer tudo de novo”, finalizou Eliza.