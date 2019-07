HNSA apresenta projeto da Clínica de Olhos Nossa Senhora Auxiliadora

Em parceria com empresa do Espírito Santo, espaço será reformado e atendimentos devem ter início em 90 dias

CARATINGA- O projeto da Clínica de Olhos Nossa Senhora Auxiliadora foi apresentado na manhã de ontem. A equipe da empresa parceira do hospital e do Instituto Solidário para este novo serviço, que é do Espírito Santo, esteve em visita às instalações que serão reformadas para abrigar os atendimentos oftalmológicos.

De acordo com o provedor do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, padre Moacir Ramos, a clínica de oftalmologia faz parte da nova proposta estrutural do HNSA. “Todo esse processo de conversa e negociação já foi feito e nós estamos recebendo o Oliveira, que é o diretor da clínica, de todo o empreendimento que será feito, acompanhado de seu filho e esposa; para conhecer e acertarmos os detalhes desse serviço que está sendo montado em Caratinga. Estamos acreditando e apostando nessa parceria, esse serviço vai funcionar aqui no local onde hoje é o pronto atendimento do nosso hospital, unindo com o setor de emergência, tudo isso aqui será refeito e remodelado para montagem desse serviço”.

Conforme padre Moacir, será um serviço moderno que atenderá a toda a população de Caratinga e região com qualidade. “Já estamos iniciando o projeto onde será montada a clínica, nos próximos 40 dias vamos iniciar o serviço das reformas e em no máximo 90 dias queremos iniciar os atendimentos, com a Clínica de Olhos Nossa Senhora Auxiliadora funcionando dentro do nosso hospital. Acredito que será um ganho muito grande, um avanço que estamos trabalhando e lutando. Sozinho não conseguimos nada, mas conseguimos realizar grandes coisas quando estabelecemos boas parcerias”.

José Oliveira de Miranda, diretor da clínica, explica que o espaço ofertará uma grande gama de atendimentos oftalmológicos. “Primeiramente serão as consultas, que são básicas e todo o diagnóstico, serão feitos exames de alta e média complexidade, além de cirurgias, caso necessário, os tratamentos mais sofisticados. A clínica atenderá a toda a população, dando direito a todos os procedimentos ofertados. Existem algumas tecnologias, como OCT (Tomográfica de Coerência Óptica) que teremos, ou seja, os lasers, tudo que precisar para o tratamento e controle das doenças oftalmológicas aqui teremos”.

O projeto ainda está em processo de contratação do corpo clínico, para que os atendimentos tenham início na data prevista. “Divulgar, chamar as pessoas que realmente queiram esse desafio. É um evento que mudará muito o conceito de tratamento em oftalmologia, pelo fato do serviço ter todos os tipos de tratamento, da consulta simples até a cirurgia. E estaremos com todo o corpo clínico em 90 dias já atuando e atendendo a todos”.

Maria do Rosário Chequer, superintendente do Instituto Solidário, explica de que modo os pacientes terão acesso aos serviços, que serão ofertados tanto no âmbito do Sistema Único de Saúde, quanto particular. “Os pacientes terão vários tipos de encaminhamento, se for através do SUS, vem através do nosso Núcleo Interno de Regulação junto com as prefeituras. Se for particular, terá um telefone de contato para marcação de horários”.

Com mais esta boa notícia, às vésperas da reabertura do hospital, Maria do Rosário acredita que o objetivo tem sido alcançado. “O Instituto sempre procura qualidade. A equipe do Oliveira representa uma qualidade em oftalmologia em vários estados e eles foram convidados, através do Instituto para Caratinga ter uma excelência em oftalmologia. Vejo para a cidade de Caratinga e adjacências um ganho enorme. Precocemente se pode descobrir uma doença poderia trazer algum transtorno mais sério no futuro, como uma cegueira. Esse diagnóstico vai trazer para nós um grande ganho”.