Governo Municipal promove semana de festividades natalinas em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A última semana foi de pura magia em Santa Bárbara do Leste. O Governo Municipal garantiu a iluminação natalina das praças da cidade e os estudantes da rede municipal de ensino participaram de cantatas na escadaria da Igreja Matriz, encantando os moradores e trazendo à tona o verdadeiro sentido do Natal.

O encerramento das festividades aconteceu na sexta-feira (16) com a realização do Natal Encantado na Praça do Coreto, que contou com a presença do Papai Noel e com apresentações musicais dos alunos do Grupo Geração Esporte e também dos integrantes do Grupo da Terceira Idade.

Para a prefeita Wilma Pereira, o ano está se encerrando da melhor forma possível. Segundo ela, as festividades da semana reacenderam a magia do Natal trazendo paz e despertando a alegria dos moradores de Santa Bárbara do Leste. “Cada apresentação e cada sorriso da nossa população, especialmente das nossas crianças, é o que nos dá força e renova nossas energias para iniciar o ano de 2023 com vontade de trabalhar ainda mais em benefício de cada morador de Santa Bárbara do Leste”, destacou a prefeita.

Segundo a vice-prefeita Beth Leles, “as apresentações da semana evidenciaram o que o município tem de melhor: a alegria da nossa gente”, ressaltou.

A secretária de Educação, Meire Débora Silveira, agradeceu as equipes pedagógicas das Escolas pela dedicação para garantir que as apresentações dos estudantes fossem tão lindas e emocionantes. A Secretária parabenizou ainda os pais e familiares por sempre participarem dos eventos, apoiando e incentivando os filhos.

A coordenadora do CRAS, Laura Crisóstomo destacou o orgulho que sente dos Grupos de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS. De acordo com Laura, todos se dedicaram muito para que o encerramento da semana fosse cheio de magia, garantindo assim que os moradores do município pudessem vivenciar um verdadeiro Natal Encantado.

