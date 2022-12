Pela segunda vez, buraco se abre em palco e Ds desaba em show

Durante uma apresentação na cidade de Santa Rita do Pardo, distante 199 km de Campo Grande (#MS), um buraco se abriu no palco e engoliu o #DJ Kevin, que se apresentava em um evento, no sábado (17/12).

O vídeo da queda foi divulgado pelo próprio artista nas redes sociais. Ele relatou a situação da melhor maneira possível, uma vez que essa não é a primeira vez que o mesmo acidente acontece com ele em um show.

O primeiro caso ocorreu em 2018, durante um evento na cidade de Cajuru (#SP).

Por tocar músicas eletrônicas, o DJ aproveita a animação do público para pular no palco, que nessas duas vezes, não suportou o peso e abriu um buraco, engolindo o artista. Apesar do susto, ele não se feriu.

#Notícias #Metrópoles