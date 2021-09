Governo Municipal continua investindo em melhorias na iluminação pública de Santa Bárbara do Leste

MANHUAÇU – Quem passa pelas ruas de Santa Bárbara do Leste à noite percebe uma grande diferença, pois a cidade está a cada dia mais linda e iluminada. O Governo Municipal têm investido na substituição de toda a iluminação da área urbana do município por lâmpadas de LED.

O trabalho teve início em julho deste ano e, desde então, diversas ruas já receberam a melhoria. São elas:

-Rua Monsenhor Rocha

-Rua São Vicente

-Rua João Gabriel Ferreira

-Rua José Xavier da Silva

-Vila Medeiros

-Travessa Felício Brandão

-Rua Alexandre Liberato

-Avenida Geraldo Magela

O objetivo de trocar toda a iluminação da área central por lâmpadas de LED foi anunciado ainda em 2020 pela prefeita Wilma Pereira e pela vice-prefeita Beth Leles. A proposta faz parte do Plano de Governo das administradoras.

Para a vice-prefeita Beth, deixar a cidade mais iluminada é de grande importância, pois isto reflete diretamente na segurança e no bem-estar da população.

Segundo a prefeita Wilma Pereira, esse importante trabalho tem sido realizado com recursos próprios do município e com recursos da taxa de iluminação pública. A Prefeita destaca que quando a população paga os impostos, o valor arrecadado pelo município retorna como benefícios para todos.

Ainda de acordo com a prefeita, o objetivo é garantir que todas as ruas de Santa Bárbara do Leste tenham as lâmpadas substituídas por lâmpadas de LED e isso será feito gradativamente, respeitando-se a disponibilidade financeira do município.

Assessoria de Comunicação