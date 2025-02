Governo de Minas anuncia investimento de R$ 400 milhões do Grupo Energisa e encaminha criação de nova rota turística

Os investimentos incluem as linhas de transmissão e subestações de Muriaé, Manhuaçu, Ervália, Miradouro, Vieiras, Pedra Dourada, Itapeva, Camanducaia, Extrema e Senador Amaral, entre outras cidades

CATAGUASES – O governador Romeu Zema anunciou, nessa quarta-feira (26), em Cataguases, investimento do Grupo Energisa no valor de R$ 400 milhões para modernização, manutenção e expansão de redes e linhas do sistema de energia elétrica de 75 municípios atendidos da Zona da Mata e do Sul de Minas.

A novidade é um dos destaques do evento de comemoração pelos 120 anos do grupo, um dos maiores do Brasil nos segmentos de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica e com atuação também em distribuição de gás.

“Estamos confirmando R$ 400 milhões de investimentos, não só na área de negócios, geração de energia, como também no turismo. A cada ano que passa, o consumo de energia cresce e isso demanda mais investimentos, principalmente em distribuição e transmissão. Então, esses investimentos vão ser muitos importantes para a região”, disse o governador Romeu Zema.

A projeção, com o pacote de obras, melhorias e projetos da Energisa Minas Rio e Sul-Sudeste, é que mais de 1,6 milhão de mineiros atendidos pelas distribuidoras tenham energia com qualidade, eficiência e segurança operacional. Além disso, a implementação do negócio tem previsão de gerar 400 empregos diretos.

Os investimentos incluem as linhas de transmissão e subestações de Muriaé, Manhuaçu, Ervália, Miradouro, Vieiras, Pedra Dourada, Itapeva, Camanducaia, Extrema e Senador Amaral, entre outras cidades.

CEO do Grupo Energisa, Ricardo Botelho destacou a importância da empresa para Minas Gerais.

“Desde a fundação, o Grupo Energisa tem sido um impulsionador do desenvolvimento, oferecendo energia elétrica de qualidade e contribuindo para o crescimento e a modernização da economia em todo o Brasil. Ao longo de 12 décadas, vimos de perto a transformação da Zona da Mata mineira”, disse Ricardo Botelho.

Rota turística

Na Praça Santa Rita, no centro de Cataguases, o Governo de Minas também encaminhou a criação de uma Rota Turístico-Cultural para a Zona da Mata.

Na oportunidade, com a presença de representantes da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), as autoridades assinaram o termo para formalizar a criação do novo itinerário para fortalecimento econômico e fomento do potencial cultural e turístico da região. A iniciativa visa ainda promover o desenvolvimento sustentável, gerando oportunidades econômicas em Cataguases, Leopoldina, Itamarati de Minas e municípios vizinhos.

O Grupo Energisa, por meio da Fundação Cultural Ormeo Junqueira Botelho, está capitaneando o projeto de desenvolvimento da nova rota, que tem como objetivo valorizar o rico patrimônio histórico, cultural e natural da região.

“A Energisa, nesses anos todos, tem feito um trabalho nas suas cidades de potencializar a cultura e, agora, nos seus 120 anos, ela se abre para esse fenômeno que Minas tem de importante, que é a geração de emprego e renda e o turismo. Vale lembrar que estamos há quatro anos liderando no Brasil o crescimento do turismo, segundo dados de IBGE”, salientou o secretário de Estado de Cultura, Leônidas de Oliveira.

Alinhado à criação do novo roteiro, o Grupo Energisa vai inaugurar dois importantes centros culturais na região entre 2025 e 2026. O Museu Parque Usina Maurício, em Piacatuba, terá um programa que promoverá a história da geração de energia, preservação do patrimônio histórico e ações de sustentabilidade. Já a Casa da Memória de Leopoldina vai contar a história da família Ribeiro Junqueira e seu papel no desenvolvimento da região desde o século 19.

Energisa

Fundada na Zona da Mata mineira, a Energisa é, atualmente, um dos maiores grupos de distribuição de energia do Brasil, atendendo a mais de 20 milhões de pessoas em 11 estados, o que corresponde a aproximadamente 10% da população brasileira.

Em encontro realizado na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, na última semana (18/2), os presidentes da Energisa Minas Rio, Eduardo Alves Mantovani, e Energisa Sul-Sudeste, José Adriano Mendes Silva, apresentaram ao governador e secretários o plano de investimentos do Grupo para Minas e para o país.

Na região Sul de Minas Gerais, a Energisa Sul-Sudeste é a distribuidora responsável por levar energia a dez municípios, potencializando a região onde estão grandes empresas do segundo maior polo industrial do estado.

Na lista dos investimentos de 2025, destacam-se novas cargas para toda a região; modernização da subestação de Camanducaia e melhorias no sistema de abastecimento de grandes empresas no município; ampliação e troca de equipamentos da subestação de Toledo; avanço na construção da nova subestação de Senador Amaral; obras no sistema de suprimento de empresas em Extrema; e entrega da nova subestação de Itapeva.

Já na área atendida pela Energisa Minas Rio, os investimentos incluem a construção de uma nova subestação e aumento de novas cargas para beneficiar a população de Muriaé e região; ampliação e melhorias da subestação Manhuaçu 1 e São João do Manhuaçu; ampliação da subestação de Ervália, aumentando a disponibilidade de carga e melhorando a qualidade da energia na região; e melhorias no sistema de distribuição de energia para a região de Vieiras e Pedra Dourada.