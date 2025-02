Caminhando para o Parto realiza edição especial com temática do Carnaval

MANHUAÇU – A edição de fevereiro do projeto Caminhando para o Parto não podia ser diferente. O Carnaval foi a temática escolhida para apresentar orientações às futuras mamães e papais sobre esse momento tão especial na vida deles.

A segunda edição de 2025 do projeto “Caminhando para o Parto” foi realizada na última sexta-feira (21) reunindo 30 gestantes e seus acompanhantes para orientações sobre a gestação e o parto.

Coordenado pela enfermeira Cida Novaes, o encontro foi conduzido pelas enfermeiras Luara e Maria da Glória e teve muita alegria e descontração para tirar dúvidas, orientar e tranquilizar as gestantes.

A pediatra Graciele Perígolo abordou os primeiros dias do recém-nascido, falou sobre as vacinas, os testes que são realizados no hospital com o recém-nascido, banho, amamentação e orientou quanto a icterícia.

A médica Marcela Bussinger abordou os detalhes do parto e respondeu aos questionamentos das futuras mamães. Todas receberam um guia prático e participaram de sorteios de brindes oferecidos por parceiros do hospital e de um lanche preparado com muito capricho pela equipe de nutrição e da cozinha.

Além disso, os 65 participantes tiveram a oportunidade de conhecer as instalações da maternidade e da sala de parto, familiarizando-se com o ambiente onde ocorrerá o nascimento de seus bebês numa visita guiada com as enfermeiras obstetras.

Também foram apresentadas a toda a rede de apoio, que conta com serviço social, psicóloga, médicos obstetras, pediatras, enfermeiras obstétricas e equipe de técnicos de enfermagem.

O projeto “Caminhando para o Parto” é desenvolvido no Hospital César Leite pelas equipes do Centro Obstétrico, Maternidade e Cagep do Hospital César Leite com apoio do Plancel.

Para participar gratuitamente, as futuras mamães devem entrar em contato pelo número 33 3339-6902 ou pelo instagram @enfermeira__cida_novaes

O encontro é recomendado às grávidas com 24 semanas de gestação e seu acompanhante, de preferência que estará no parto.