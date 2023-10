Fundação João Pinheiro abre inscrições para municípios mineiros interessados em assessoramento técnico gratuito

Programa criado em 2016 já passou por cerca de cem cidades do estado

DA REDAÇÃO – A Fundação João Pinheiro (FJP) recebe, até 26/10, inscrições de municípios de Minas Gerais que desejam obter assistência técnica gratuita por meio do Programa de Internato em Administração e Gestão Municipal (Prinagem). O Edital de Chamamento para a 16ª edição do programa está disponível no site da instituição, e as inscrições devem ser feitas por meio do preenchimento de um formulário on-line. O assessoramento aos municípios selecionados vai acontecer, de forma presencial, entre 15/1 e 9/2/2024.

O Prinagem é um programa de extensão universitária que designa estudantes do curso de graduação em Administração Pública, coordenados por professores da Escola de Governo (EG/FJP), para a realização de atividades práticas acadêmicas que visam aprimorar os processos e políticas públicas dos municípios contemplados. Os alunos trabalham em colaboração com os gestores municipais em áreas como orçamento e finanças, gestão de recursos humanos, licitações e compras, planejamento, avaliação de políticas públicas, logística, entre outras.

Programa

Criado pela Fundação João Pinheiro em 2016, o Prinagem teve sua origem na proposta de oferecer aos estudantes do curso de graduação em Administração Pública uma experiência de extensão universitária que lhes permitisse vivenciar a dinâmica da gestão municipal. Até o momento, o programa já contou com a participação de 242 alunos e atendeu cerca de cem municípios de todas as regiões do estado.

Em novembro de 2019, o Prinagem foi reconhecido como um dos vencedores do 23º Concurso de Inovação no Setor Público, promovido pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), validando a iniciativa como uma estratégia importante para o fortalecimento das administrações municipais e para o processo de formação dos estudantes de Administração Pública.