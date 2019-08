Final de semana festivo nos distritos de Sapucaia e Santo Antônio do Manhuaçu

Com apoio do executivo, Festa do Sapucaiense Ausente e Festival do Muriqui têm início hoje e encerram-se no domingo (11)

CARATINGA- Final de semana de festa nos distritos de Santo Antônio do Manhuaçu e Sapucaia. Nas duas localidades, as festividades têm início amanhã e encerram-se no domingo (11).

João Batista, superintendente de Cultura e Esporte fala sobre o apoio da Prefeitura de Caratinga para a realização dos eventos. “O Departamento de Esporte e Cultura vem abraçando os projetos culturais de Caratinga e distritos. Um apoio totalmente diferenciado, que não teve em alguns tempos, mas o Dr. Welington viu essa carência e abraçamos as comunidades. São festas totalmente tradicionais, onde levamos um pouco de organização, que a população vai curtir mais shows e atrações. Inovamos lá na Festa do Muriqui com a Domingueira, onde as crianças vão aproveitar, os pais vão poder sair de casa com os filhos e aproveitar a festa. Esse apoio é de suma importância, como a inauguração da iluminação no Santo Antônio do Manhuaçu. Queremos que mais projetos cheguem até o departamento para que possamos levar qualidade de vida, atendendo a todo tipo de público”.

SANTO ANTÔNIO DO MANHUAÇU

No distrito de Santo Antônio do Manhuaçu, acontecerá a XIV Festival do Muriqui. A programação inclui shows e outras atrações como desfile Garota do Muriqui e Garota Regional; concurso de forró; feira de artesanato, rua de lazer, shows e outras atrações.

Daniel Mendes de Lima faz o convite para que a população prestigie o evento. “Convido a toda a comunidade e ao povo da região para participar da festa do Muriqui. Hoje teremos Wesclay e Banda, além da balada sertaneja; no sábado Felipe e Fegalli, Anny Miranda e Júnior Torres. Derlan Lima junto com a domingueira para as crianças. A festa é aberta ao público, para todos que quiserem participar conosco”.

SAPUCAIA

E no Distrito de Sapucaia, o 30º Sapucaiense Ausente. Rodeio, desfiles, concurso de marcha, shows regionais e outras atrações.

João de Freitas Fidélis, o João Angola, destaca que a programação será ampla e diversificada. “Esta festa já acontece há 30 anos. E para esta edição, espero que se Deus quiser, tenhamos grande público, as atrações são boas e são tudo de graça. É muito importante a presença de vocês. Teremos rodeio, que todo mundo gosta muito, o locutor é muito bom e fazemos com amor mesmo ao povo. Haverá ainda carro de boi, shows, concurso de marcha. Uma festa que chama atenção mesmo, principalmente a festa dos carreiros, que esperamos de 40 a 50 carreiros no sábado, para fazer a trajetória do meu terreno até Sapucaia”.

João Angola frisa a importância da parceria com o executivo, para garantir a segurança e uma estrutura adequada ao público. “Não fazemos a festa pensando em arrecadar em dinheiro, mas de acordo com a comunidade e com apoio da prefeitura de Caratinga. Sem a prefeitura, não fazemos a festa, a maioria da parte da ajuda sai da prefeitura, palco, som, banheiros públicos, já estão sendo montados. Quero agradecer muito por isso”.

Joubert Viana, que é músico e se apresentará na Festa do Sapucaiense, convoca a comunidade para as comemorações. “Quero convidar cada um dos jovens, os idosos, todo mundo, para participar com a gente do Sapucaiense. Aproveita a festa, hoje teremos som mecânico, estarei me apresentando, também haverá o show de Arnaldo Lampier, que vem direto do Espírito Santo. No sabadão tem três shows, onde teremos ainda Gladis Ferriz e Italiano do Forró. No domingo mais um showzaço com Gaúcho e Bando. Os amigos dos cavalos, todo mundo convidado”.