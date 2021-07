E depois de 50 anos de vida conjunta…

Meu laptop é bem “antiguinho” – talvez tenha mais de 15 anos. Mas funciona muito bem. Escrevo diariamente nele. Estou bastante satisfeito…

Até na questão de carros, tenho sempre me inclinado para carros mais antigos, mas confiáveis – que já passaram pelo teste de várias formas…

De uma forma geral, essa característica define minha pessoa.

E, por outro lado, me casei com uma moça muito distinta e culta que está sempre aberta para o novo, o moderno. Ela sempre esteve na frente em todas as pesquisas, e descobertas. Ela é apaixonada pela novidade, pela inovação, pelos avanços científicos. E eu amo isso nela – sempre amei!

Você pode imaginar que tivemos dias em que nossas conversas tinham de se prolongar, pois antes de tomarmos decisões, sempre discutimos o assunto, e só decidimos após estarmos de acordo.

Foram muitas as decisões difíceis que tivemos de fazer. Muitas vezes começávamos em lados completamente opostos – mas através do diálogo, da argumentação, chegamos a um denominador comum.

Imaginem: nesta semana, no dia 24, estaremos celebrando 50 anos de vida conjunta. Estamos e somos muito felizes.

Como o jornal de Caratinga anunciou nosso casamento há 50 anos (Filha de Leitão casa com Pastor Alemão) sinto-me quase obrigado a “prestar contas” daquele casamento anunciado de forma tão inusitada, que destacava essas nossas diferenças de forma figurativa, e divertida!

Vim a Caratinga em 1971 para “raptar” minha amada, e leva-la para longe – para Berlim. Naquele tempo, aquela cidade ainda era cercada por um muro – ela era uma ilha no meio da então ‘sólida’ União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a U.R.S.S.. Lá fomos agraciados com nossa filha tão cheia de alegria e graça, e minha linda moça que eu trouxera de Caratinga completou, naquela capital europeia, seus estudos de Arquitetura e Engenharia – um diploma superior de uma das escolas mais difíceis na sua área, que a mineirinha concluiu com muito brilho. Muito orgulho dela!

Depois, voltamos a São Paulo, onde recebemos em nossa pequena família mais um membro – um menino forte e cheio de vida, um verdadeiro reizinho; seguimos à Capital, Brasília, onde nosso terceiro filho – verdadeiro companheiro do seu irmão – veio completar nossa base familiar.

50 anos se passaram! Hoje temos 8 netos – cada um com muitas qualidades e todos de singular beleza.

Mas o melhor: minha esposa e eu gostamos de ficar juntos, de fazer coisas juntos. Creio que nossa maior conquista foi essa AMIZADE que nos leva a sentir que estamos aí um para o outro, que sempre temos alguém que está disposto e disponível para nos estender a mão.

Qual está sendo o segredo?

O tempo de nos conhecermos e estar diante do altar da igreja presbiteriana de Caratinga não levou mais que meio ano!!!

Dificuldades – houve dificuldades? Claro – sempre há, pois, cada pessoa é um universo único com muitas características únicas, inclusive opiniões, soluções, respostas – diferenças que podem trazer impasses, e até tempos de aparente divisão.

Desde cedo iniciamos com um costume que valeu demais : separamos um tempo para estarmos juntos, mesmo antes de iniciarmos nossas atividades diárias. Isto é, pela manhã. Exigiu que a gente abreviasse o sono, e estivéssemos prontos para conversar, compartilhar, ler algo, e orar. Desta forma, fomos conhecendo um ao outro melhor, e admirando-o/a mais e mais.

Um segundo segredo é de não dormir sem primeiro “fazer as pazes” . ‘- Ah, desculpe, aquilo que eu disse hoje para você – eu estava errado. Eu te feri – me perdoa.’ ‘- E quanto àquele assunto, olha – concordo com você – pude refletir e agora entendo bem o que você está pensando!’

E com um abraço, e beijos, e orações, a gente se entrega para mais uma noite de descanso nos braços do Altíssimo.

Sim, mas esse é o maior segredo: nós dois cremos em Deus . Não é algo religioso. De fato cremos que há um Deus, que Ele é uma Pessoa (quer dizer, dá pra falar com Ele, Ele nos responde, fala conosco, etc.), e que Ele está presente – sempre (e ponto). Isso tudo e muito mais Ele tem revelado na Bíblia. Esse Deus, com Quem temos um relacionamento pessoal muito real e simples, é a autoridade suprema em nossas vidas.

Tem sido cinquenta anos muito felizes e abençoados, e queremos aqui estender nosso abraço a todos aqueles que têm de alguma forma nos apoiado e incentivado – sem amigos, a vida é muito mais difícil.

Obrigado, Amigos, obrigado Caratinga!

Um grande abraço,

Rev. Rudi Augusto Krüger – Diretor, Faculdade Uriel de Almeida Leitão; Coordenador, Capelanias da Rede de Ensino Doctum