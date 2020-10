Feijoada do Catitu será em formato drive thru

CARATINGA- A 12ª edição da tradicional Feijoada do Catitu promovida pelo Núcleo acontecerá no formato drive thru. Quem adquirir o ingresso terá direito a retirar um pote de feijoada de um litro, que serve para duas pessoas, que vem acompanhada de farofa e couve.

Além de saborear a já conhecida refeição, o objetivo é apoiar o trabalho social do Núcleo do Câncer. A instituição está em fase de mudança de sede e o valor dos ingressos será utilizado para custear as despesas de ampliação da estrutura.

A distribuição da feijoada acontecerá no dia 1º de novembro, na véspera do feriado, de 11h30 às 15h. Os ingressos estão disponíveis pelo valor de R$ 40 podem ser adquiridos nas lojas Armazém da Moda, Orangotango, Boca Fresca ou, diretamente, na sede do Núcleo, situada à Travessa João Coutinho, 22.

Tradicionalmente o evento acontece no mês de junho, no entanto, a pandemia provocou o adiamento deste evento, assim como outros. A música para animar os participantes também acontecerá de uma forma diferente. Ao meio dia, no domingo, o cantor Nathan Vieira realizará uma live solidária em parceria com o Núcleo. A transmissão será pelo canal do músico no Youtube.