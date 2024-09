Faveni reabre polo em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A reabertura do polo Faveni em Santa Bárbara do Leste no mês de outubro é um grande passo para a educação na região.

Com uma oferta diversificada de mais de 70 cursos de graduação, incluindo licenciaturas, tecnólogos e bacharéis, e com valores a partir de R$ 119,90 mensais, a instituição que funcionará na avenida Geraldo Magela, número 282, no centro da cidade, oferece educação acessível e de qualidade. Além disso, a disponibilização de mais de mil cursos de pós-graduação, é uma oportunidade para quem busca se especializar na sua área de trabalho.

Para celebrar essa reinauguração, estão sendo oferecidas 16 vagas para o call center vendas, que inclui salário mais comissões, premiações, e bolsas de estudos. É uma chance para quem deseja iniciar ou desenvolver uma carreira na área. Outras informações sobre os cursos ou as vagas podem ser obtidas através do e-mail [email protected] ou pelo telefone 33 9971-6990.