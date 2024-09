Família de Inhapim é assaltada e tem carro roubado

Um veículo foi roubado durante um assalto registrado na noite dessa segunda-feira (23),no Córrego dos Brás, zona rural de Inhapim.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas relataram que estavam em sua residência quando foram surpreendidas por quatro indivíduos, sendo três encapuzadas e um sem capuz. Os criminosos renderam as vítimas e as levaram para cômodos diferentes.

Ainda segundo o relato das vítimas, dois indivíduos estavam com arma em punho, quando anunciaram o assalto, os criminosos levaram o veículo da família, um Volkswagen Gol de cor preta e um aparelho celular.

Após o crime eles seguiram sentido Ubaporanga.

De acordo com populares, outro veículo foi visto, um Ford Fiesta modelo sedan de cor prata, possivelmente dando cobertura ao roubo.

As viaturas de Inhapim, São Domingos e Imbé de Minas estão em rastreamento, mas até o momento não obtiveram êxito.