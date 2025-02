Família de São Paulo quer esclarecer se desaparecido está em Caratinga

Luciana Veloso entrou em contato com o DIÁRIO DE CARATINGA, relatando que seu marido, Nemésio Luiz Gonsales Veloso, de 48 anos, está desaparecido desde o dia 15 deste mês, no Jardim Vitória, em Itupeva/ SP.

Ela afirma que após chegarem em casa, ele manobrou o carro, um Volkswagen Parati de cor branca, e saiu sem dar maiores explicações.

No dia 15, depois de buscá-la no trabalho, Luiz tentou sacar dinheiro em uma agência bancária, mas não conseguiu realizar a operação.

O veículo foi localizado, mas Luiz continua desaparecido. A família recebeu contato de uma pessoa que disse que Nemesio estava na zona rural de Caratinga, mas, pediu dinheiro alegando ser para abastecer o veículo para buscá-lo. A família está angustiada por não saber se a informação é verdadeira ou uma tentativa de golpe.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Nemésio pode entrar em contato com a Polícia Militar (PM), pelo 190, ou com o Disque Denúncia, pelo 181.