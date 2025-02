Fruticultura e Olericultura são temas de seminário regional em Caratinga

CARATINGA– Na terça-feira (25), Caratinga sediou o “Seminário Regional de Fruticultura e Olericultura: Desafios e Oportunidades”. O evento, promovido pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) foi um espaço para os produtores trocarem experiências e adquirirem conhecimento sobre novas práticas, tecnologias e mercado.

A programação do seminário, voltada para agricultores e lideranças de 27 municípios da Unidade Regional da Emater-MG de Ipatinga, contou com a presença de importantes autoridades, como o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Thales Fernandes, e o presidente da Emater-MG, Otávio Maia. O evento contou com a parceria da Prefeitura de Caratinga e do Sicoob Credcooper.

A programação contou com quatro palestras ministradas por coordenadores técnicos da Emater-MG. Durante a manhã, o tema foi “Processamento artesanal de frutas e olerícolas associado ao turismo rural”, abordando formas de agregar valor à produção.

No período da tarde, três palestras. A primeira abordou a “Fruticultura: alternativas para o desenvolvimento e diversificação na produção”. Na região, as principais frutas cultivadas são a banana, laranja, limão e tangerina. Mas a Emater-MG também irá orientar sobre outras culturas com potencial para produção nos municípios.

Em seguida, a palestra “Boas práticas na produção de hortaliças”. A região conta com 2,6 mil hectares de cultivos e uma produção anual de 65,5 mil toneladas de hortaliças. Cerca de 92% dessa produção vem da agricultura familiar. São aproximadamente 1,8 mil pequenos produtores que cultivam principalmente mandioca, quiabo, tomate, inhame, alface, jiló e couve.

A palestra que fechou a programação do seminário foi “Agroecologia e Bioinsumos”, explorando práticas sustentáveis para melhorar a produção e redução de custos.

O secretário Thales Fernandes destacou a importância da diversificação agrícola em Caratinga e na região de Minas Gerais. “Primeiro é um prazer estar aqui na minha Caratinga, minha cidade do coração, eu que nasci aqui nessa cidade. Fico muito feliz de poder estar retornando sempre aqui a Caratinga para rever os amigos e participar de um evento como esse seminário de capacitação de HF (hortifrúti) para os nossos produtores rurais”, afirmou.

Thales enfatiza que Caratinga é conhecida pela produção de café, mas, chama atenção para uma agricultura diversificada. “A gente vê, principalmente na olericultura e na fruticultura uma fonte de renda para as pequenas propriedades rurais, com assistência técnica da Emater, com a sanidade do IMA, principalmente usando as pesquisas da Epamig. Hoje tecnologia é fundamental para a gente poder ter produtividade. Então, essa produtividade reflete em números, em geração de emprego, renda, na melhoria da qualidade de vida desses produtores e de um alimento mais saudável, com segurança alimentar, na mesa do consumidor”.

O momento também foi de discutir alguns gargalos da produção e comercialização, como explica Thales. “Vejo que essa diversidade realmente é a saída, porque Minas Gerais tem realmente essa questão de diversificar a sua agricultura. Por isso, nós estamos batendo recordes, não só nas exportações, mas também nos produtos de valor agregado. Então, dessa forma, a Caratinga hoje se encontra como um polo que vai puxar essa capacitação, mas mais do que isso, vai mostrar o valor do HF e o valor agregado das culturas irrigadas para Minas Gerais”.

Ele também ressaltou o papel da Emater-MG e da tecnologia para garantir a produtividade. “A tecnologia é fundamental para a gente poder ter produtividade. Então, essa produtividade reflete em números, em geração de emprego, renda, na melhoria da qualidade de vida desses produtores e de um alimento mais saudável, com segurança alimentar, na mesa do consumidor”.

Já o presidente da Emater-MG, Otávio Maia, ressaltou a importância da fruticultura e olericultura para os mercados institucionais, como o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos). “Estamos muito alegres de estar aqui hoje promovendo esse seminário sobre fruticultura e olericultura sustentáveis, para trazer oportunidades para o produtor rural. A fruticultura e a olericultura são extremamente demandadas nos mercados institucionais”, afirmou.

O presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credcooper, Vagner Ribeiro, também reforçou a relevância das parcerias no desenvolvimento da região. “Gosto sempre de frisar que as parcerias são sempre importantes. E a gente tem uma parceria firme, sólida, já de longos anos com a Emater, que vem atendendo Caratinga e região”, disse.

O prefeito de Caratinga, Dr. Giovanni, enfatizou a importância da diversificação agrícola. “A nossa região, tradicionalmente, é uma região de monocultura do café. Então, a fruticultura, a olericultura vir fortalecer a nossa região, isso é importante, porque aí teremos diversidade para o produtor. Aquele ano que o café dá aquela queda, tem um problema, ele tem agora um amparo na fruticultura. A fruticultura é dinâmica e tem frutas que conseguem produzir duas vezes por ano. É fortalecer o produtor e fortalecer a nossa região”, destacou.

Por fim, o secretário de Agricultura de Caratinga, João Paulo Paiva, fez questão de reforçar a importância do evento para o fortalecimento da economia local. “É um evento importante, que fortalece essa diversificação econômica, porque a gente tem que trabalhar essa abertura de mercados, essa mudança de paradigma que muitas vezes a gente só enxerga o café e o gado, mas existe um mercado muito grande que é a fruticultura, principalmente, nessa questão do aquecimento climático. Existe uma demanda muito maior para os sucos, sorvetes e até mesmo para o consumo de fruta in natura E essa questão da olericultura, Caratinga tradicionalmente sempre esteve à frente. Tanto que a gente tem um Ceasa que já chegou a ser um dos maiores do estado. E hoje, assim, está numa região estratégica, com uma das maiores rodovias do país. Esse seminário reforça essa importância para o território”.