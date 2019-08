Estágio obrigatório: uma etapa importante na vida de todo profissional

Mais do que regras para cumprir, o estágio é fundamental na formação técnica e humana dos estudantes

CARATINGA– Atender ao público, reforçar a orientação do médico sobre o uso correto do remédio, preencher relatórios e manter os medicamentos organizados. Esta é a rotina dos estagiários do curso de Farmácia. E acredite: eles adoram o que fazem!

Laura Xavier é estudante do 6º período do curso de Farmácia do Centro Universitário de Caratinga (UNEC) e já está fazendo estágio na Rede de Farmácias Indiana. Ela compartilha que “o estágio abre portas, ele traz muitos aprendizados. A gente pega toda parte teórica e traz para a realidade. Está sendo muito bom porque eu estou aprendendo, tendo experiências para o futuro, quando eu for arrumar um emprego, e como geralmente o primeiro emprego de um farmacêutico é uma drogaria, eu já vou ter experiência”, compartilha a estagiária.

O estágio é uma parte obrigatória do processo de formação profissional e deve ser supervisionado e desenvolvido no ambiente de trabalho. Uma regra para ser estagiário é estar matriculado e frequentando as aulas em Instituições de Ensino Superior ou Profissionalizante. Só a Fundação Educacional de Caratinga tem mais de 900 empresas parceiras onde os estudantes podem cumprir esta fase da formação.

“O estágio não é apenas o cumprimento de regras, mas um acréscimo à formação do estudante como profissional técnico e também como ser humano. Essa inserção no mercado, ainda no processo formativo, dá a ele uma riqueza muito grande de vida”, explica a professora Cecília Madeira Rocha, Coordenadora do Setor de Estágios do UNEC.

Em 2008 entrou em vigor a Lei 11.788 que regula e ampara todos os envolvidos no processo de estágio. Mas até hoje ainda existem muitas dúvidas em relação a este assunto. Por isso, na última semana, o curso de Farmácia do Centro Universitário de Caratinga teve um evento inteiro para tratar deste tema.

“Hoje a gente encontra ainda algumas empresas, principalmente as familiares, que ainda não conhecem tão bem a legislação que ampara tanto o estagiário, como a empresa e a instituição de ensino que está pleiteando a vaga no campo de estágio. Então, hoje a gente tem essa segurança para as três partes”, comenta a professora Denise Côrtes, coordenadora do Curso de Farmácia do Unec.

É muito comum empresas descobrirem grandes talentos durante o período de estágio. O Diogo Walace de Souza, por exemplo, terminou a faculdade em 2010 e hoje trabalha em dois laboratórios. Ele participou de um concurso público e conquistou uma vaga em Entre Folhas, cidade onde nasceu. Mas o outro emprego surgiu recentemente, e é resultado de um trabalho bem feito ainda durante o estágio.

“O campo de estágio foi e continua sendo extremamente importante na minha vida. Através dele e do desempenho, compromisso e assiduidade eu pude fazer um campo profissional de amizades que me proporcionou permanecer na minha região, trabalhando com o que eu gosto [análises clínicas] e mesmo depois de 10 anos, continuo tendo efeitos s do estágio”, conta Diogo, que há dois anos começou a conciliar o tempo com o trabalho em um laboratório em Inhapim. “Sempre e sempre os relacionamentos feitos no campo de estágio são extremamente proveitosos”, ensina o farmacêutico.