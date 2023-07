Estado publica comunicado com horários especiais de trabalho para servidores durante jogos do Brasil na Copa do Mundo

Seleção feminina estreia na competição no dia 24/7. Alteração de expediente será adotada na primeira e na terceira partidas da fase de grupos

DA REDAÇÃO – O Governo de Minas Gerais publicou no Diário Oficial do Estado, nesta quinta-feira (20), por meio da Secretaria de Estado de Governo (Segov), que o expediente nas repartições públicas estaduais será diferenciado nos dias em que forem realizados os jogos da Seleção Brasileira de Futebol Feminino durante a Copa do Mundo de 2023.

As brasileiras fazem a estreia na competição na próxima segunda-feira (24/7), às 8h, contra a seleção do Panamá. O segundo jogo, contra a França, está agendado para o sábado (29/7), às 7h. E, por fim, fechando a rodada de grupos, o Brasil enfrenta a Jamaica em partida programada para as 7h. Os horários informados já são os oficiais de Brasília.

Com base na determinação, a jornada de trabalho nas datas a seguir fica definida da seguinte forma:

24/7/2023 (segunda-feira) – expediente será iniciado às 11h;

2/8/2023 (quarta-feira) – expediente começa às 10h.

Ficam ressalvados os serviços de natureza médico-hospitalar, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), os de serviços ligados diretamente aos ciclos do doador e sangue, fornecimento e distribuição de hemocomponentes, no âmbito da Fundação Hemominas, do Laboratório Central de Saúde Pública, no âmbito da Fundação Ezequiel Dias (Funed), de segurança pública, os das Unidades de Atendimento Integrado – UAI, no âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), os da Fundação TV Minas Cultural e Educativa e os dos Museus, considerados imprescindíveis a critério das autoridades competentes.