Levantamento aponta situação de infestação do mosquito transmissor da Dengue na região

DA REDAÇÃO- O 2° Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), realizado entre os dias 29 de maio a 1° de junho de 2023 apresentou médio risco para Caratinga, considerando o Índice de Infestação Predial por Aedes aegypti com resultado de 1,2%, próximo ao índice preconizado pelo Ministério da Saúde que é abaixo de 1%.

Apesar disso, conforme dados de casos prováveis de Dengue, Chikungunya e Zika nas quatro últimas semanas, Caratinga confirmou baixa incidência de arboviroses no município nas últimas semanas epidemiológicas.

REGIÃO

Municípios com índice de infestação igual ou maior que 4 estão em situação de risco. Índices variando entre 1 e 3,9% são considerados médio risco. O indicador é classificado como satisfatório quando o índice de infestação é menor que 1.

Na região, somente o município de Santa Bárbara do Leste está em situação de risco com um índice de 4,8.

Bom Jesus do Galho, Entre Folhas, Imbé de Minas, Inhapim, Piedade de Caratinga e Ubaporanga apresentam médio risco. São Sebastião do Anta e Vargem Alegre tiveram resultado considerado satisfatório.