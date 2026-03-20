Atletas de Caratinga conquistam medalhas no Grand Slam de Taekwondo 2026

DA REDAÇÃO — Atletas da Academia Top Fitness de Taekwondo, de Caratinga, conquistaram destaque no Grand Slam de Taekwondo 2026, realizado entre os dias 27 de fevereiro e 1º de março, no Rio de Janeiro. A competição, promovida pela Confederação Brasileira de Taekwondo, reuniu os principais nomes da modalidade no país e definiu a base da Seleção Brasileira para a temporada.

Representando o município, participaram o técnico Mario Toledo Junior e os atletas Marcos Toledo de Souza e Heitor Toledo. A equipe retornou com duas medalhas de bronze, ambas na modalidade kyorugui (luta). Marcos conquistou o pódio na categoria faixa preta adulto até 68 kg, enquanto Heitor garantiu a medalha na categoria cadete faixa preta até 61 kg.

De acordo com o técnico Mario Toledo Junior, o resultado foi comemorado pelo nível da competição. “Voltamos para casa com duas medalhas em um evento que reúne os melhores do Brasil. Isso mostra o nível técnico que nossos atletas alcançaram. Participar de uma competição dessa dimensão já é uma grande conquista”, destacou.

A equipe segue agora em preparação para o próximo compromisso da temporada: a 1ª etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo, prevista para o fim deste mês, em João Monlevade.

Os atletas Marcos Toledo de Souza, Heitor Toledo e o técnico Mario Toledo Junior são beneficiários do Programa Bolsa Atleta de Caratinga e representam o município em competições estaduais, nacionais e internacionais.