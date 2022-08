Erick Gonçalves é exonerado do cargo de secretário de Saúde

CARATINGA- Erick Gonçalves foi exonerado do cargo de secretário de Saúde de Caratinga. O documento foi publicado no final da tarde desta segunda-feira (8), no Diário Eletrônico do Executivo.

Erick assumiu a pasta no ano de 2021. É funcionário efetivo da Prefeitura de Caratinga desde 2006 como agente de saúde, tendo sido, também, coordenador do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), diretor de Promoção à Saúde e Prevenção de Doenças, diretor de Epidemiologia e Estatística e superintendente de Vigilância em Saúde; além de já ter atuado como secretário de Saúde de Imbé de Minas.

Em suas redes sociais, Erick fez o seguinte pronunciamento: “ Um ciclo que se encerra.. Hoje encerramos mais um ciclo com o sentimento de dever cumprindo, agradeço ao prefeito pela oportunidade de pode fazer tanto em tão pouco tempo para a população de Caratinga, mesmo no momento mais difícil da história da saúde pública, conseguimos avançar e levar Caratinga como referência no Estado. Gratidão a população de Caratinga e a toda equipe de saúde por todo apoio e carinho”. O ex-secretário de Saúde ainda fez um balanço. “ Abrimos quatro Unidades ESF ( com atendimento noturno; colocamos 80 leitos de UTI COVID-19; conquistamos 18 leitos permanentes de UTI Adulto; instalamos 8 leitos de psiquiatria Hospitalar; iniciamos castrações de animais com Castramóvel; melhoramos a frota da Saúde com aquisição de ambulância e veículos; habilitamos o Hospital CASU como Hospital de urgência e emergência porta aberta; inauguramos a nova estrutura do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, moderna e humanizada; realizando mais de 600 cirurgias somente no primeiro quadrimestre; fizemos a maior operação de vacinação da história da cidade; estruturamos as salas de vacinas com câmaras frias e repassamos recurso ao Hospital para aquisição de um tomógrafo”.

A Prefeitura ainda não informou o motivo da exoneração e quem responderá pela pasta, a partir de agora.