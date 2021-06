Era uma Voz – projeto cultural e literário com atividades online em Caratinga

De forma online e gratuita, Instituto Abrapalavra promove o projeto com apresentações artísticas, podcasts, bate-papo e cursos de formação.

DA REDAÇÃO- Está chegando em Caratinga o projeto “Era uma Voz: histórias, memória e narrativas” que desenvolverá atividades culturais online e gratuitas. O projeto foi aprovado através do edital Doce e contam com apoio da Fundação Renova. A realização é do Instituto Cultural AbraPalavra, de Belo Horizonte, que conta com mais de 10 anos de atividades na área cultural.

“De 15 a 27 de junho vamos nos debruçar nas discussões sobre a literatura, a promoção à leitura, valorização da narrativa na área da educação; narração de histórias no espaço da biblioteca; as histórias na primeira infância; a música na narração de história, além de apresentar técnicas, dicas e possibilidades de trabalho com a narração artística. Também serão realizadas atividades artísticas e formações na área de elaboração e gestão de projetos culturais”, citam os organizadores.

A proposta é levar ao público uma programação de qualidade, além de render bons papos sobre educação, memória e culturas populares, suas referências, histórias e curiosidades. Também serão divulgados podcasts com conversas e contação de histórias.

A coordenadora do projeto Aline Cântia é narradora de histórias, mestre em estudos literários e doutora em educação e passou a infância em Caratinga – daí vem uma relação muito afetiva do projeto com a cidade.

Atividades do período:

15 de junho – terça

Abertura com Abrapalavra Convida Casa Viva Meraki 19h

16 de junho – quarta

Doação de Livros Abrapalavra – longo do dia

18h – Oficina Narração de Histórias/Escola/Vídeo com Paula Libéria e Bárbara Amaral

18 de junho – sexta

Doação de Livros Abrapalavra – longo do dia

18h – Oficina Narração de Histórias/Escola/Vídeo com Paula Libéria e Bárbara Amaral

20h30 – Abrapalavra Convida artistas locais – Caratinga

19 de junho – sábado

18h – Era uma Voz Infância com live da Cia Pé de Moleque + roda de conversa

19h30min – Abrapalavra Convida Caratinga Afro (Live Farinhada/Eliane + Caratinga Afro)

21 de junho – segunda

18h – oficina A Arte de contar histórias – com Aline Cantia, Chicó do Céu, Eliane e Farinhada

22 de junho – terça

18h – oficina A Arte de contar histórias – com Aline Cantia, Chicó do Céu, Eliane e Farinhada

23 de junho – quarta

18h – oficina A Arte de contar histórias – com Aline Cantia, Chicó do Céu, Eliane e Farinhada

20h30 – Era uma Voz Internacional – Histórias Hermanas + conversa

24 de junho – quinta

18h30 – Workshop Elaboração de Projetos Culturais com Fernando Chagas, Aline Cântia, Tatiane Reis

25 de junho – sexta

18h30- Workshop Elaboração de Projetos Culturais com Fernando Chagas, Aline Cântia, Tatiane Reis

20h30 – Era uma Voz Ode à Esperança – Aline Cântia e Chicó do Céu

26 de junho – sábado

16h – Era uma Voz Infância – com Cia Canta Contos + conversa

1730h – Era uma Voz Literatura – com Fernando Chagas (Cartas para Luiz)

1930h – Finalização do evento com Sarau Cultural Online

Links para assistir a programação de lives culturais, bate-papo e formações: www.youtube.com/abrapalavra / www.facebook.com/alinecantia (não precisa se inscrever)

Contato: Aline Cântia – 31-99125-3400 (WhatsApp) ou contato@abrapalavra.com