Entre Folhas: Projeto da Secretaria Municipal de Saúde incentiva a prática de atividades físicas ao ar livre

ENTRE FOLHAS – O lançamento do programa de atividades físicas do “Projeto Equilibrium”, ao ar livre, aconteceu na noite da última segunda-feira (22) na Praça José Lanzilotti. O evento de estreia, organizado pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde, contou com a participação de duas dançarinas profissionais, que conduziram as séries de alongamentos e exercícios. As aulas acontecem de segunda a quinta-feira, na praça principal da Cidade e na academia do centro esportivo Mauro Lopes.

De acordo com a instrutora de educação física, Cecília Franco, que é uma das responsáveis pelo projeto, o Município tem muitos espaços bacanas e que a ideia de aproveitar esses espaços para programas que beneficiem a saúde dos moradores já existe há mais de dois anos. “A prática regular de exercícios físicos reduz substancialmente o risco de doenças cardíacas, fortalece as defesas do corpo, previne câncer de intestino. Ou seja, só tem benefícios”, completa.

Durante a abertura, a secretária municipal de Saúde, Renata Barbosa, explicou que o programa de atividades físicas é um sonho antigo e que a realização foi atrasada pela pandemia. “Todo o nosso trabalho se resume em garantir qualidade de vida para a população de Entre Folhas”, pontua.

As professoras de dança, Nayra Calais e Karen Furtado, que estiveram na inauguração do programa, dão aulas na Praça Menino Maluquinho, em Caratinga. “Quando nós chegamos aqui na cidade até fiquei preocupada, mas agora estou vendo que a expectativa é a melhor possível”, comentou Karen Furtado, feliz com o público que se reuniu para o início das aulas.

Assessoria de Comunicação