Caratinga receberá mais de R$ 34 milhões em dívidas do Fundo Estadual de Saúde

Confira os valores completos para cada município da região, que deve aderir ao acordo

DA REDAÇÃO- Já está disponível para os gestores municipais o termo de adesão ao acordo para recebimento de recursos devidos do Fundo Estadual de Saúde (FES) pelo governo estadual a municípios mineiros e a prestadores de serviços assistenciais. Caratinga receberá mais de 34 milhões de reais, considerando os valores de 2013 a 2020.

A adesão ao acordo é etapa fundamental para que os credores possam começar a receber os repasses já no mês de dezembro deste ano. A segunda parcela será depositada entre os meses de janeiro e junho de 2022 e o valor residual será pago em 96 parcelas mensais e consecutivas, a partir de outubro de 2022.

Os pagamentos são relativos ao acordo homologado no dia 8 de novembro entre o governo do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público, a Associação Mineira dos Municípios (AMM) e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (Cosems-MG), com a participação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e homologação pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Trata-se de valores de repasses em atraso desde 2009.

A distribuição dos recursos preza pelo pagamento integral da dívida, nos termos da legislação em vigor. O pagamento ocorrerá de forma proporcional aos créditos de cada município em relação ao total da dívida e os recursos transferidos deverão ser por meio do Fundo Municipal de Saúde.

Após a assinatura do termo, municípios que possuem ação judicial estarão desistindo da mesma automaticamente. Em caso de judicialização das dívidas em momento posterior à adesão ao acordo por parte do município signatário ou da entidade beneficiada, os pagamentos respectivos serão suspensos.