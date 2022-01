Em edição especial, “Desapega” destina doações para Vargem Alegre

CARATINGA- Móveis, roupas, calçados, itens de cozinha… Muitos foram os itens arrecadados pelo projeto Desapega, em sua edição especial. O projeto promovido pela Fundação Educacional de Caratinga- por meio da Unec TV, o Tiro de Guerra, o Lions Clube Caratinga Itaúna, o Movimento Amigos de Caratinga (MAC) e voluntários teve por objetivo ajudar as famílias de Vargem Alegre, que foram atingidas pelas chuvas.

A CAMPANHA

A entrega aconteceu na manhã de ontem, no TG de Caratinga. Conforme Eugênio Maria Gomes, diretor da Unec TV, a avaliação é positiva. “Tivemos uma arrecadação muito boa. Não pudemos realizar o Desapega em 2020, em 2021 também, por conta da pandemia, parecia que não íamos conseguir realizar pelo cuidado com o distanciamento, mas, infelizmente surgiu essa questão de Vargem Alegre. Felizmente, o Desapega estava aí para poder ajudar e fizemos uma edição especial para isso”.

Professor Eugênio reforça que entender as reais necessidades de consumo e a conscientização ambiental continuam sendo os pilares do projeto. “Queremos conscientizar as pessoas de que o mundo melhor é possível com utilização criteriosa do planeta. O nosso planeta é nossa casa, o meio ambiente não é nosso, fazemos parte dele. Precisamos usar com mais critério os recursos ambientais. Se tivermos um consumismo exagerado, somos obrigados a ir na natureza retirar produto para poder construir produto. O Desapega vem com esse propósito de levar às pessoas à conscientização da reciclagem, da reforma, da reutilização e do desapego. Parar de entulhar coisas em casa e socializar isso”.

A situação vivenciada pelas famílias de Vargem Alegre sensibilizou os organizadores do evento, como acrescenta Eugênio. “Vargem Alegre chegou justamente para receber essa doação do Desapega. A comunidade nos apoiou e o projeto só funciona porque tem o apoio integral dos parceiros. Muitas famílias perderam tudo, a água entrava na porta da cozinha e saía na porta da sala, carregando tudo. Estamos mandando lá mais de um caminhão baú de coisas que arrecadamos e certamente vão auxiliar muito essas famílias”.

PARCEIROS

Subtenente Wildsley Ferreira destaca a satisfação do Tiro de Guerra em participar da iniciativa. “Estamos muito alegres, estávamos esperando um certo tipo de quantidade, o caminhão que veio não vai comportar toda a doação. É uma honra ainda ser o ponto de entrega desses materiais. Pertencendo ao Exército Brasileiro, aqui na cidade de Caratinga, nossa função é participar destas ações sociais comunitárias, ajudando ao próximo. Essa é uma das missões e na formação dos atiradores, isso faz parte das instruções de estarmos sempre à frente, juntamente com a sociedade”.

Vanderlei Dornelas, presidente do MAC, também cita o sucesso do Desapega. “Um trabalho que tenho a satisfação de agradecer a todos. Foi além do que esperávamos, um período muito curto para fazermos essa campanha e, graças a Deus, sucesso. Queremos externar nosso abraço às famílias de Vargem Alegre, que de uma forma triste perderam muitas coisas devido a enchente. Nos colocamos no lugar dessas pessoas, por isso, estamos trabalhando em prol da ajuda a essas famílias”.

Representando o Lions Clube, Rosângela Medeiros analisa a importância desta edição especial. “O projeto sempre foi um sucesso. É a oitava edição que participamos, todas as pessoas são muito solidárias, dispostas a cooperar com os irmãos mais necessitados. Mais uma vez atingimos o objetivo, atendemos àqueles que foram atingidos pelas fortes chuvas. É gratidão, a população de Caratinga e região é muito solidária. Foi um prazer enorme contribuir mais uma vez”.

VARGEM ALEGRE

Marlise Silveira, vereadora da cidade Vargem Alegre, fez questão de registrar o agradecimento pelas doações realizadas. O município, que tem 6.460 habitantes, contabilizou mais de 400 famílias que tiveram suas casas invadidas pelas águas, na enchente do dia 10 de janeiro. “Vimos uma situação de muita emergência de calamidade, muitas famílias não têm como reconstituir os móveis, as roupas que perderam. Muitos perderam até documento, não deu tempo de salvar. Além dessa situação, verificamos também na zona rural, mais de 500 famílias que perderam a fonte de renda, as hortas de quiabo e jiló, que têm na cidade. Estamos nos mobilizando para dar esse suporte a todas essas famílias, ao longo dos próximos. Estou aqui representando também a prefeitura, Secretaria de Assistência, todo o legislativo e a cidade de Vargem Alegre, para um agradecimento a cada pessoa que contribuiu nessa campanha e em outros momentos. Gratidão é a palavra que mais representa”.

Segundo a vereadora, equipes das secretarias de Assistência Social e Saúde estão fazendo um levantamento em toda a área atingida, para direcionamento das doações. “Algumas já receberam ajuda de parentes, amigos e fomos atualizando essa relação, agora essas doações vão chegar para quem ainda não tem nenhuma ajuda”.

Marlise frisa que os moradores atingidos ainda necessitam de mais doações, por isso, o chamado solidário continua. “Vamos precisar de ajuda ainda ao longo dos próximos meses, pois, muitas famílias perderam a fonte de renda informal que tinham, na colheita temporária de leguminosas e hortaliças. Vamos precisar de suporte com a doação de alimentos, principalmente, para que possamos atender a essas famílias, dando dignidade a elas”.