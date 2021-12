COMO (RE)COMEÇAR NO MUNDO DO EMPREENDEDORISMO

DA REDAÇÃO – A vida gradativamente vai se normalizando. A partir do momento em que mais pessoas estão sendo vacinadas, os números de infectados e mortos pelo covid-19 caíram significativamente. E os empreendedores agora analisam o mercado e verificam como (re)começar. Afinal o mundo não deu um ‘pause’ e a vida não vai voltar como era 2020, os negócios e investimentos tomaram novos rumos.

Com esse recomeço, existem espaços a serem preenchidos. O novo normal está aí e exige novas atividades proporcionadas por novos cenários. Depois desse hiato, é hora de enfrentar e acreditar no novo. No entanto, muita gente ainda tem dúvida e faz a pergunta: “Por onde recomeçar?”

Para responder essa questão, o DIÁRIO entrevistou Rômulo Gonçalves, analista técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Dentre tantas observações, uma chama especialmente a atenção: “Empreender requer constante reflexão e autoquestionamento, não para tolher o processo e sim para fazê-lo de forma mais estruturada”.

O empreendedorismo é uma das alternativas encontradas como fonte de trabalho e renda em momentos de crise?

Em tempos de crise, empreender sempre se evidencia como uma alternativa a qual muitos recorrem, muitas vezes por caminhos diferentes: por oportunidade ou necessidade. Empreender por oportunidade ocorre quando o empreendedor observa uma oportunidade de mercado, valida a sua ideia de negócio e mobiliza recursos para empreender. Ao passo que empreender por necessidade, geralmente ocorre também em um cenário de incerteza associado a alguns fatores, tais como o desemprego, o fato de dispor de dinheiro para investir sem saber ao certo em qual atividade, etc.

Mas nem todos tem esse dom, quais as características de um empreendedor?

Ser empreendedor passa por adotar e aplicar uma série de comportamentos que podem ser desenvolvidos e potencializados, seja em um negócio próprio ou trabalhando em outros espaços. Tal desenvolvimento está diretamente ligado a capacidade de autoconhecimento e busca de aprendizado e capacitação.

Quais os principais erros cometidos pelo micro e pequeno empreendedor?

Geralmente os erros cometidos pelos empreendedores passam por não planejar adequadamente o negócio. Não se trata aqui de fazer estudos extensos e academicistas sobre um determinado ramo, mas analisar potenciais concorrentes, vocação e afinidade, capital de investimento, mercado de atuação, viabilidade do negócio, ou seja, um exercício de antecipação das variáveis que afetam o negócio. Lembrando que, quanto mais complexo o negócio, maior o zelo com o planejamento.

Para 2022, quais seriam os melhores ramos de comércio para o micro e pequeno empreendedor investir?

Independente do segmento, é importante que as pessoas empreendam em uma área em que já tenham afinidade e conhecimento, além de potencial de consumo. Sem nunca deixar de observar as necessidades e lacunas de mercado que possam ser atendidas por algum novo produto.

Nesse período de pandemia, quais foram as principais demandas que o Sebrae teve em relação às pessoas que procuram seus serviços?

A pandemia representou um aumento significativo da procura dos empreendedores pelos serviços do SEBRAE. Aqueles que tem negócio buscaram orientação para manter suas atividades em meio a crise, em áreas como marketing digital, finanças, etc. Além disso, muitas pessoas solicitaram apoio para abrir um novo negócio, em sua maioria por necessidade, enquanto outros vislumbraram oportunidades de negócio e foram orientados.

Muitos micro empreendedores tiveram que fechar as portas nessa pandemia. Vale a pena recomeçar e qual o suporte dado pelo Sebrae?

Empreender requer constante reflexão e autoquestionamento, não para tolher o processo e sim para fazê-lo de forma mais estruturada. As recomendações sempre passam pelo planejamento adequado, análise das variáveis do mercado e da capacidade financeira de investimento.

O SEBRAE apoia os empreendedores em toda a sua jornada, ou seja, orientamos quem deseja abrir um negócio e auxiliamos no crescimento dos negócios existentes, por meio de atendimentos individuais com consultores especialistas, além de cursos e palestras técnicas, de acordo com a programação de cada escritório, se forma gratuita ou subsidiada. Para acessar tais serviços, basta ligar no 0800 570 0800 ou enviar mensagem no WhatsApp 31 3314-2808.