Duas motos colidem e três pessoas ficam feridas

CARATINGA – Duas motos se colidiram na tarde dessa quinta-feira (27), no cruzamento entre as ruas Áurea Rezende Coutinho e Dona Zeca Chagas. Três pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiro Militar.

A cabeleireira e manicure Júlia Nunes testemunhou o acidente e contou o que viu. “A gente estava aqui na porta do salão, a gente só ouviu o barulho, quando olhou as duas motos no chão, o moço voou pra frente, caiu no chão gritando de dor, pedindo socorro e o outro casal com a moto em cima deles também pedindo ajuda. Fomos lá ajudar e chamamos ambulância”, disse Júlia.

Ainda de acordo com a jovem, mesmo existindo uma placa de “pare” no local os condutores de veículos não respeitam a sinalização. Segundo Júlia, um quebra-molas ajudaria evitar acidentes.

De acordo com o condutor-socorrista Danilo, do Samu, eles foram acionados via 192 com a situação de colisão de duas motos, com três vítimas. “Pedimos apoio ao Corpo de Bombeiro Militar no local, encontramos duas vítimas caídas ao solo, uma somente com escoriações queixando dor abdominal, a segunda vítima apenas escoriações no braço esquerdo, e a terceira vítima que foi socorrida pelo bombeiro militar estava com uma contusão no cotovelo e um pouco desorientada”, explicou Danilo.

As vítimas foram encaminhadas ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Um dos condutores disse ao socorrista do Samu que no cruzamento não olhou para os lados e colidiu com a moto que seguia no sentido contrário.